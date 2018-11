Se de smukke sattelitbilleder: Jorden ligner kunstværker set fra rummet Den amerikanske rumfartsorganisation Nasa præsenterer for femte gang en serie af billeder, som får Jorden til at ligne meget mere end vand, sand og skov.

Det kan diskuteres, om universelle sandheder findes. At satellitbilleder er smukke, er imidlertid svært at anfægte, hvilket amerikanske Nasa for længst har fundet ud af.