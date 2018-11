Kunstredaktøren: Vil Dansk Folkeparti indføre socialisme på danske museer? Og gøre dem mere danske?

Schweiziske Pipilotti Rist er en af mange udenlandske kunstnere på Lousianas program for 2019. Og sådan har det været i mange år. En torn i øjet på Dansk Folkeparti? Her en still fra hendes videoværk 'Open my Glade (Flatten)'. Foto: Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine