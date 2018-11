Nedim Yasars forlægger, Jakob Kvist: »Vi vil som forlag ikke lade os skræmme eller intimidere« Forlagschef Jakob Kvist var sammen med den dræbte Nedim Yasar blot få minutter før mordet på det tidligere bandemedlem og radiovært.

Den 31-årige Nedim Yasar har tidligere været et fremtrædende bandemedlem, men brød med miljøet og har de seneste år blandt andet arbejdet som radiovært på Radio24syv.

Mandag aften blev han skudt i Københavns Nordvestkvarter, netop som han kom ud fra receptionen for bogen ’Rødder – En gangsters udvej’, der er historien om Nedim Yasars liv i et kriminelt miljø. Yasar døde tirsdag formiddag af sine kvæstelser.

Jakob Kvist er chef på forlaget People’s Press, og han deltog mandag aften i fejringen af bogen.

Føler man som forlag en form for ansvar for situationens udvikling?

»Der er mange lag i det spørgsmål. Og ja, man har jo altid et ansvar for det, man blander sig i. Men kunne vi have gjort det anderledes? Kunne vi have forhindret det? Det tror jeg ikke«.

»Nedim har været ude af det miljø i seks år. Han havde et ønske om at komme ud af det miljø, og en del af hans vej ud og en del af hans nye liv var at fortælle om det. Og advare om det. Han har været en offentlig person i flere år, han har været interviewet alle steder, han har været radiovært. Så på den måde drømte vi da ikke om at sige nej, da han havde et ønske om at skrive en bog. Det her er første gang i Danmarks historie, at en radiovært bliver dræbt«.

»Den bog, vi så valgte at lave, er faktisk en meget forsigtig bog. Nedim har været meget mere konkret andre steder, men den bog, vi har udgivet, nævner for eksempel ingen navne, hverken på personer eller konkrete bander. På den måde er den meget mere forsigtig end mange andre bøger, vi har lavet tidligere. Det her er jo slet ikke en bandebog, det er en exitbog, det er en fortælling om Nedims vej ud af miljøet. Bogen udleverer ingen. Derfor kommer den her udvikling også ekstremt meget bag på os«.

Tror du, at den her sag vil betyde, at færre vil have modet til at dele deres historier fra denne type miljøer?

»Det tror jeg, det vil. Men samtidig håber jeg inderst inde ikke, at det vil få indflydelse«.

»Både vi, politiet og Nedims exitfolk har vurderet, at Nedim ikke havde noget udestående i miljøet. Han skyldte, så vidt vi ved, ikke penge eller al den slags. Det her drab har udelukkende til formål at sætte andre folk, der kunne finde på at forlade miljøet og fortælle om det, en skræk i livet«.

»For mig at se er det her et overgreb på ytringsfriheden fuldkommen på linje med sagerne med Flemming Rose og Lars Hedegaard, som vi også har udgivet bøger med tidligere. For mig er der ingen forskel. Men det er folk, man som forlag også har en borgerpligt til at hjælpe, hvis det er deres ønske at udkomme«.

Så det vil ikke få konsekvenser for jeres interesse i at udgive lignende bøger?

»Nej. Det sætter ikke os en skræk i livet. Det vil det aldrig nogensinde gøre, og det må det aldrig nogensinde gøre. Men det sætter desværre nok en skræk i livet på andre, der kunne finde på at skrive den slags historier. Det er formålet med at true til tavshed. Vold virker, det ved vi. Men vi vil som forlag ikke lade os skræmme eller intimidere. Men det er jo så trods alt foreløbig heller ikke os, der bliver skudt«.