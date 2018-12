Når virkelighedens absurditeter overgår virkeligheden: Briterne insisterer på at grine sig gennem brexit

Alligevel er der behov for komik og satire, der bider de ansvarlige magthavere i haserne, understreger professoren. Og det uanset hvor udfordrende det kan være at lægge det perfekte, satiriske snit ned over en virkelighed i konstant forandring.

»For det første har det en oplysende funktion i forhold til at give befolkningen et indblik i, hvem der gør hvad og hvorfor. Samtidig har satiren og komikken en psykologisk betydning forstået på den måde, at det er bedre at grine ad noget end at græde over det – også selv om det i sin kerne er dybt tragisk. Satiren er en meget effektfuld og vigtig måde at give afløb for følelser. Det er også derfor, satiren har fået en så markant opblomstring i USA under Trump«, siger professoren.

Biluheld i slowmotion

Det er dog ikke alt ved brexit, der nødvendigvis er til at grine ad. Både Matthew Flinders og James Brassett understreger, at det vigtigste krav til både vittighedstegnere og stand up-komikere, der vil lave succesfuld sjov med brexit uden at støde publikum fra sig, netop er at gå efter »elite-niveauet i debatten«.

Der er en meget fin balancegang mellem at lave grin med politikerne og så de mennesker, som jo bare stemte efter, hvad politikerne lovede dem Mike Dicks, illustrator

Samme rettesnor arbejder illustratoren Mike Dicks ud fra. Han skabte sidste år tegneserien ’The Brexit’, der udkommer en gang om måneden, og som siden lanceringen er blevet revet ned fra de britiske kioskhylder.

»Der er en meget fin balancegang mellem at lave grin med politikerne og så de mennesker, som jo bare stemte efter, hvad politikerne lovede dem«, siger Dicks og tilføjer:

»Og udfordringen er, at selv om der er så mange sjove bestanddele i hele brexit-farcen – bare se på sådan en som Boris Johnson – så er brexit jo ikke sjovt i sig selv. Det er tværtimod et biluheld i slowmotion, vi gennemlever i øjeblikket. Og satire skal heller ikke per definition være sjov. Den skal udstille arrogancen og hykleriet hos magthavere, og derfor handler det også nogle gange om at kunne forstørre noget, der er smertefuldt og ikke nødvendigvis særlig sjovt«.

Mike Dicks begyndte at lave politiske satire-tegninger tilbage i 2014, hvor han især fokuserede på det EU-kritiske parti Ukips fremgang. Det, der begyndte som et hobby-foretagende på sociale medier, fik dog pludselig massiv eksponering i pressen, da Ukip truede med at lægge sag an mod illustratoren.

Opmærksomheden betød en hurtigt voksende fanskare, og sidste år besluttede Mike Dicks at forsøge at gøre hobbyen til en levevej med en månedlig, fysisk tegneserie. Men med det hastigt voksende publikum fra hele det politiske spektrum blev det samtidig tydeligt for Dicks, at afstanden mellem det sjove og det fornærmende var papirstynd.

Illustration: Jeremy 'Banx' Banks, Financial Times

»Det interessante er jo, at brexit ikke deler vores land i forhold til klassiske, politiske linjer – der er masser af Labour-folk, der er for brexit, ligesom der er masser af konservative, som er imod. Og jeg tror, at mange af mine kolleger undgår emnet, fordi det skaber så meget splittelse. Det vil jo altid være halvdelen af befolkningen, der mener præcis de ting, du gør grin med«, siger han.

»For mig har den perfekte vittighed den effekt, at der bliver grint lige højt i begge lejre. Og faktisk får jeg flere sure henvendelser fra venstrefløjen end fra højrefløjen. Hvis jeg for eksempel gør grin med deres elskede Jeremy Corbyn, så afføder det en hel del hade-mails. Men for at være helt ærlig forsøger jeg ikke at please publikum. For hvis du begynder på det, så ophører du som regel med at sige noget interessant«.

Et grin i mørket

Selv om flere af de største britiske mediers satiretegnere fortæller, at de gør sig flere overvejelser end normalt, når de laver brexit-tegninger, afviser de, at frygten for at træde befolkningen over tæerne afholder dem fra at tage emnet under kærlig behandling. Faktisk snarere tværtimod.

Selv om befolkningen er 50-50 på selve Brexit, er det jo 100 procent, der mener, vores politikere er uduelige. Så det gør faktisk mit job ret let Morten Morland, satiretegner, The Times

»Det er slet ikke svært at lave grin med brexit. I hvert fald ikke ud fra en overvejelse om, hvorvidt det er for splittende et emne. Det eneste, der gør det udfordrende, er, at vi har sumpet rundt i de samme argumenter i flere år nu, så det kan godt være svært at finde på nye og indsigtsfulde vinkler på virkeligheden«, siger Morten Morland fra The Times.

»I begyndelsen var brexit meget kontroversielt, og der var ofte læsere, som blev meget oprørte, når vi gjorde grin med det. Men uanset hvad man måtte mene om selve brexit, er alle efterhånden enige om, at situationen er blevet håndteret exceptionelt dårligt. Så i øjeblikket handler mine tegninger mere om selve processen. Selv om befolkningen er 50-50 på selve brexit, er det jo 100 procent, der mener, vores politikere er uduelige. Så det gør faktisk mit job ret let«.

Illustration: Patrick Blowers, Daily Telegraph

Den opfattelse deler Financial Times’ tegner, Jeremy Banks, The Daily Telegraphs Patrick Blower og The Guardians Ben Jennings.