5 hjerter til ny Kim Larsen-bog: Den danske nationalskjald er en fremragende fortæller

Tre andre bøger om Larsen

Peder Bundgaard: Larsen. L&R. Tegneren og vennen skrev den første interviewbaserede biografi i 2002 med udgangspunkt i sin personlige og professionelle relation med sangeren helt tilbage fra de tidlige 1970’ere.

Jakob D. Lund og Peter Rewers: Solisten. Gyldendal. Det første omfattende forsøg på at skrive en kritisk bog om Danmarks største rocksanger i forlængelse af en portrætartikel i Euroman. Omfattende researchet, men uden de helt centrale vidner.

Bo Østlund og Henriette Wittrup: This Is My Life. Heather Hill Forlag. Mindebog i anledning af Kim Larsens død. En kabaret af anekdoter, fortællinger og lignende. Med mange fotos.





