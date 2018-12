Danmarksmesteren i stand-up om kunst: Det tætteste jeg kommer er nok mit Bilka-billede til 150 kroner

Musik:

Vintage Trouble

»Jeg lytter meget til et band, der hedder Vintage Trouble. Jeg kendte dem ikke, før jeg oplevede dem som opvarmning til en AC/DC-koncert. De har lavet et nyt album for en måneds tid siden. Det er ret langt fra AC/DC, men de er det her fede band fuldt af krudt, forsangeren er en energibombe simpelthen«.

Koncert:

AC/DC

»Jeg er faktisk ikke så tit til koncerter, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Jeg kan bare ikke lide at stå oppe foran, jeg er en tyk mand, så skal jeg stå der og blive mast af alle albuerne, det er ikke så fedt. AC/DC var den bedste koncertoplevelse, de spillede i Roskilde for tre år siden. Det var, mens de stadig havde Brian Johnson, altså inden Axl Rose. Det var en virkelig fed koncert at se nogle gamle mænd i 60’erne, som stadig går helt amok«.

Kulturforbrugeren Komiker. 27 år. Har netop vundet DM i Stand-up 2018. Har optrådt siden 2012 og har siden sommeren 2016 levet af det. Bosat i Odense.

Stand-up:

Bill Burr i DR Koncerthuset

»Jeg kan godt lide at tage til Open Mics rundt omkring i landet, det er den slags standup, kun et fåtal af danskere ser. Det er blandingen af de allermest kendte og de helt ukendte. Et stort onemanshow kan godt være lidt poleret, der er ikke plads til fejl, og det er også okay. Men det er bare fedt, når man kan få det lidt mere råt. Jeg gør det især her i Odense, hvor jeg bor, der er et fedt comedymiljø, men Aarhus og København kan også næsten følge med. Ellers har jeg lige købt billetter til min yndlingskomiker Bill Burr, som kommer til Danmark i april«.

Film:

’Fantastiske skabninger 2’

»Jeg var i biografen sidste mandag og se ’Fantastiske skabninger 2’. Den var ikke særlig god, den første film var bare bedre. Den er for rodet, og der bliver kælet lidt for meget for 3D-publikummet med for mange special effects, som går tabt, når man ser på normal skærm«.

TV-serier:

’Breaking Bad’

»Jeg prøver at følge med i ’Herrens Veje’, men den er sgu lidt lang i spyttet. Til gengæld har jeg fået overtalt min kæreste til, at vi skal se ’Breaking Bad’, jeg har selv set den to gange før. Det kommer til at lyde plat, men da jeg gik på handelsskolen, fik jeg en idé til en sketch, hvor en fysiklærer begyndte at lave narko, og bum, så kom serien«.

Museer:

Nej

»Haha, måske når jeg bliver en gammel mand. Jeg tror, jeg var på ARoS for fire år siden. Jeg har stor respekt for kunst, jeg har bare ikke forstand på det. Lige nu ligger jeg i min sofa og kigger på et billede, jeg købte i Bilka til 150 kroner, det er nok det tætteste jeg kommer på kunst lige nu. Jeg har simpelthen ikke råd eller tid til at interessere mig for det«.