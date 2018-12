»Vi lader os inspirere af deres ærlighed«: Konventionelle medier ser over skulderen på »rasende dygtige« influencere

Omlægningen har betalt sig. ’Ultra Nyt’s seertal på streaming er steget med 85 procent siden 2017. Og børnene ser med i længere tid. Den samlede tid brugt på ’Ultra Nyt’ ligger 117 procent over, hvad den var for et år siden.

På TV 2 er de mere skeptiske over for den tese, at de skulle være påvirket af youtubere, bloggere og andre influencere. Fordi indholdet til børn er mere begrænset, ligger vægten stadig på traditionelt velfungerende formater, når der skal købes nyt ind. Men satsningen TV 2 Echo, der blev lanceret i marts som en ekstra platform med korte videoer særligt henvendt til unge, viser alligevel nogen afsmitning fra influencerne på de sociale medier. Og det er på samme måde som hos DR.

»Vi lader os inspirere af deres direkthed, deres ærlighed og af, hvordan de kigger ind i kameraet. På Echo ser man ikke en journalist stå og interviewe en person. Man bliver kigget direkte i øjnene, så man får en følelse af at blive betroet noget. Det er inspireret af influencerne«, siger Marie-Louise von Holstein, der er redaktionschef på TV 2 Echo.

Men det er ikke et mål, at public service-medierne skal blive præcis som influencerne, pointerer Christina Johansen fra DR. For eksempel har hun svært ved at se for sig, at ’Ultra Nyt’ skulle hyre en influencer som vært.

»Vi er nødt til at have værter, som er oprigtigt interesserede i de nyheder, vi laver. Jeg siger ikke, at influencere ikke er det, men vi kunne aldrig finde på at tage en af de influencere, der er dygtige til at tale om nære ting som venner, menstruation, bumser og så videre, og sætte dem ind i et ’Ultra Nyt’-studie, bare fordi de har en stor skare af følgere. Interessen og kompetencerne skal følge med«.

Public service kan stadig

Samtidig skal public service-medierne opfylde særlige krav til, hvad de laver, pointerer Thomas E. Lundtofte fra SDU. For eksempel skal de levere unikt dansk og skandinavisk indhold, der taler til børn og unge her. Som ungdomsserien ’Skam’ fra Norges public service-kanal NRK, der havde som hovedfokus at portrættere, hvordan det er at være ung i Skandinavien. Men som også berigede plottet ved at lade karaktererne leve på Instagram undervejs.

»Det interessante er, at netop public service-aktørerne laver noget, som er nyskabende, og som mange kan få meget ud af at se«, sigerThomas E. Lundtofte.