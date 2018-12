De største musikalske overraskelser i 2018: Popmaskinen Britney Spears brændte sammen, mens Ariana Grande bragede derudad

1 Den største skuffelse var den maskinelle popstjerne

Mange havde allerede forudset katastrofen, inden Britney Spears optrådte foran et måbende publikum på Bøgescenen til dette års Smukfest. Jeg var blandt dem, der havde en blind og smånaiv tillid til, at der måske var noget, vi havde overset eller misforstået ved Britney Spears.

I år har popmusikken nemlig lært os, at der nogle gange gemmer sig noget vigtigt bag de glatte facader. Den tidligere barnestjerne Ariana Grande må siges at være et af årets bedste eksempler på en superstjerne med dybde og substans.

Hun rejste sig efter traumet, der indtraf sidste år efter terrorangrebet i Manchester med singlen ’No Tears Left to Cry’. Hun indsamlede 23 millioner dollars til ofrene for terrorangrebet. Hun blev rost for albummet ’Sweetener’, hvor hun synger om sin angstdiagnose, og efter ekskæresten Mac Millers tragiske død steg hun til tops på hitlisten med ekskæresteoden ’Thank u Next’.

Britney Spears står som den store antitese til Ariana Grande. Britney Spears er ellers symbolet på, at man kan sejre efter det store popkulturelle syndefald. Hendes sammenbrud i 2009 blev sært ikonisk. Unge stjerner som Miley Cyrus og Justin Bieber har, ligesom Britney Spears, med stor værdighed tabt Disney-ansigtet, og det har rent faktisk resulteret i både genfødsler og frigørelser.

Robyn vendte i år også tilbage efter otte års fravær med det anmelderroste album ’Honey ’. Robyn var genfødt, Britney Spears derimod var slet ikke til stede på scenen i Skanderborg. Hun mimede og snublede sig igennem koncerten og stod som det store bevis på, at det ikke længere er muligt at være en superstjernemaskine. Man er nødt til at stå på scenen og være et rigtigt menneske.





2 Den største overraskelse var musikfilmen ’A Star Is Born’

En af de bedste kærlighedssange fra i år er ’Shallow’ fra to fiktive sangere.

I Bradley Coopers instruktør- og sangdebut ’A Star Is Born’ møder vi den uslebne diamant og servitrice Ally, som spilles af Lady Gaga, og Bradley Cooper spiller den erfarne rockstjerne Jackson Maine, der døjer med et alkoholmisbrug, men misbruget bliver ikke problematiseret og pakket ind i forudsigelige og kedelige moraler. Ally bliver symbolet på et universelt popkulturelt dilemma.

Skal hun være stjerne eller kunstner? Skal hun forme sig selv eller lade sig forme af de krav, der stilles til især kvindelige superstjerner. De mange underliggende spørgsmål er i fin tråd med virkelige popstjerners splittelse mellem musikindustriens tendens til at gøre produkter ud af musikere – som vi så udfaldet af med svenske Aviciis tragiske død i april – og den inderlige kærlighed til musik.

Aviciis tragiske skæbne i den maskinelle musikindustri er fremragende skildret i dokumentarfilmen ’True Stories’.

Foto: Neal Preston/AP

3 Den tendens, der vendte vrangen udad, var queerpop

Australske Troye Sivan fik fem hjerter af undertegnede for sit sofistikerede album ’Bloom’. Titelnummeret derfra handler om at blomstre ved at være ’the bottom’ under sex.

I foråret sprang den franske sangerinde Héloïse Letissier ligeledes ud i et nyt udtryk. Héloïse Letissier er kendt som enmandsbandet Christine and the Queens og laver elektronisk pop, der hylder store 1980’er-ikoner som Prince, Michael Jackson og Madonna, men i år sprang hun ud som manden Chris med albummet af samme navn, der er blevet hædret i de internationale musikmedier.