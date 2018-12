Københavns ikoniske K.B. Hallen slår igen dørene op

Onsdag klokken 15 åbner K.B. Hallen igen efter mere end syv år først som brandtomt og siden som byggeplads.

Til stede vil være Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, Frederiksbergs Borgmester og underholdning for gæsterne, hvor blandt andet alle K.B.'s medlemmer er inviteret.

»Efter et årelangt ihærdigt og målrettet arbejde af KBs ledelse og med støtte fra en række fonde med A.P. Møller Fonden i spidsen har klubben formået at genrejse K.B. Hallen«.

»Klar til at møde sin anden ungdom og glæde nye generationer«, skriver K.B. Hallen i en pressemeddelelse.

Siden sin åbning i 1938 var K.B. Hallen en ikonisk sports- og koncertscene.

Det var her Beatles spillede sine eneste koncerter nogensinde i Danmark i sommeren 1964 og stedet har også huset koncerter med blandt andre Frank Sinatra, Rolling Stones, Louis Armstrong og Johnny Cash.

Men en nat i september 2011 gik det helt galt.

Seks timer lang åbningskoncert

Natten før åbningen af en sex- og erotikmesse antændte et halogenspot papkasser i hallen og ilden spredte sig hurtigt.

Branden var så kraftig, at den tykke, sorte røg kunne ses over hele København og borgere på Frederiksberg blev bedt om at holde sig inden døre. Hallen udbrændte.

For at gøre ondt værre var K.B. Hallen ikke ordentligt forsikret, da hallen kort tid før branden var blevet fredet uden at forsikringerne var opdateret.

Derfor var der ikke penge til genopførelsen af hallen, der var tegnet af arkitekt Hans Hansen.

Ejeren, K.B., har af den grund måtte finde økonomisk hjælp til det 235 millioner kroner dyre projekt. Blandt støtterne er Den A.P. Møllerske Støttefond.

K.B. Hallen begynder igen at have koncerter fra januar, startende med en stor, seks timer lang åbningskoncert den 24.

ritzau