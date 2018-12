Fakta

Timberland

Amerikansk sko- og modefirma grundlagt i 1952, da skomageren Nathan Swartz købte sig ind i Abington Shoe Company og omdøbte det til Timberland. Har base i New Hampshire.



Timberland er især kendt for den klassiske gule arbejdsstøvle, men laver et utal af andre sko, bl.a. Earthkeepers-serien med fokus på bæredygtighed og mulighed for at genanvende stort set alt materiale.

Mærket har også en stor produktion af outdoortøj og har senest rettet sin interesse mod modemarkedet og ansat den roste britiske designer Christopher Raeburn som kreativ chef.

Familien bag Timberland solgte i 2011 firmaet til koncernen VF Corporation, der også ejer Wrangler, Lee, Dickies, The North Face, Reef, Vans, Eastpak m.fl.

