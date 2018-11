Danskere har succes med unikke t-shirts: »De fleste modemærker bliver skabt ud fra en designfilosofi. Vi tænker mere som et tech-firma« Modebranchen kan lære meget af tech-verdenen, mener folkene bag Son Of A Tailor – et dansk mærke, der bruger algoritmer til at tilpasse T-shirts til hver enkelt kunde. Teknologien fjerner mellemled og mindsker spild.

Når man beder modefolk med fingeren på pulsen om at forudsige udviklingen i branchen, er der to ting, de taler om:

Folk vil have noget unikt, og modeverdenen bliver stadig mere digital.

De to faktorer hænger endda tæt sammen, og som vi skrev på denne plads i sidste uge, er robotteknologi og automatisering i gang med at levere det næste store udviklingsspring i en ellers traditionelt tænkende branche.

For nogle er den slags ren science fiction, men midt i København sidder en mand, der er gået i gang med at bruge de digitale landvindinger til at tilbyde noget unikt. Jess Fleischer er iværksætter og stiftede i 2014 mærket Son Of A Tailor sammen med Andres Langhorn.

»Modebranchens måde at tænke på er ofte forstokket. Tankegangen synes at være, at man kan jo altid finde billige syersker et sted i verden«, siger han.

Han siger også ordet disruption, og man kan høre, at han godt ved, at det er blevet skamredet de seneste år. Men det er det, han gerne vil; ruske op i de gamle arbejdsmetoder og vise, at man ikke behøver en masse mellemled, når man fremstiller tøj.

Hans redskab er algoritmer, altså regnemodeller, der hjælper med at finde de rette faconer og størrelser. Hos Son Of A Tailor handler det om T-shirts og sweatshirts, og algoritmerne sørger for, at man via firmaets hjemmeside kan bestille en unik trøje, som gerne skulle passe perfekt. Det er en form for digital skræddersyning, det kun kan betale sig at tilbyde, fordi teknologien hjælper til.

Tænker som et tech-firma

Iværksætteri begynder ofte med en undren, og sådan var det også for Jess Fleischer.



»Hvorfor kan jeg ikke få en T-shirt i andet end standardstørrelserne?«, spurgte han sig selv.

Det burde være til at lave. Store dele af produktionskæden er i dag automatiseret, og på nogle systuer får maskinerne deres input digitalt. De behøver ikke standarder og fremstiller, hvad de får besked på.

Jess Fleischer havde intet kendskab til modebranchen. Til gengæld er han uddannet i produktionsstyring og har arbejdet som managementkonsulent med optimering af processer. Hans undren førte til en undersøgelse af de arbejdsmetoder, som er nødvendige for at skabe en T-shirt.

»De fleste modemærker bliver skabt ud fra en designfilosofi. Vi tænker mere som et tech-firma«.

Kerneteknologien arbejder med måltagning. En af internethandlens største udfordringer er, at man ikke kan prøve tøjet, før man køber det. Man skal forsøge at ramme sin størrelse ud fra nogle standarder, og det fører ofte til fejlskud og dermed spild og unødvendig returfragt. Nogle af de store internetbutikker arbejder med en returprocent på helt op mod 50.

Hos Son Of A Tailor begynder processen på hjemmesiden med valg af T-shirt-type og indtastning af kropsmål.

Her opstår første udfordring, fortæller Jess Fleischer.

»I begyndelsen bad vi kunderne om at måle sig selv eller måle en T-shirt, der passer dem godt. Det viste sig at være svært at få mænd til at rejse sig fra sofaen og finde et målebånd«.

Alternativet er en algoritme, de kalder Ideal Size, som ud fra højde, vægt, alder og skostørrelse går i gang med at beregne en perfekt facon.