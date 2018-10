Modechefen i Celine er i strid modvind - og lader til at trives med det Hedi Slimane har med store armbevægelser overtaget et af branchens mere velrenommerede modehuse, ændret navnet og gjort stilen til sin egen. Det har igen skabt furore. Denne gang hos Celine.

Det er de færreste af os, der får lov til at ændre navnet på arbejdspladsen, når vi begynder i et nyt job. Men Hedi Slimane er ikke som de fleste, og den 50-årige franske modedesigner og fotograf har gjort det til sin metier at ruske op i modehuse i en sådan grad, at han giver dem nye navne.

Da han var hos Yves Saint Laurent 2012-16, insisterede han på, at huset skulle hedde Saint Laurent Paris, og fulgte navneskiftet op med nyt logo og en gennemgribende modernisering af alle mærkets butikker, så de bedre afspejlede hans vision.

Fakta Hedi Slimane Fransk modedesigner f. 5. juli 1968 i Paris. I 1996 leder af herretøj hos Yves Saint Laurent. Rykkede i 2001 til Dior Homme, hvor han var med til at gøre jakkesættet nutidigt med et ekstremt slimlinelook inspireret af 70’ernes David Bowie. Fra 2012 til 2016 kreativ chef for Saint Laurent Paris. Efter athan forlod Saint Laurent, lagde han sag an mod mærkets ejere, som han mente skyldte ham løn og bonusser. Slimane vandt sagen og 75 mio. kr. Sidenforåret 2018 anfører i designafdelingen hos Céline, som han har omdøbt til Celine. Modehuset er en del af koncernen LVMH. Vis mere

Nu er Hedi Slimane i gang igen. Han er ny kreativ chef for Céline, og hans første gerning har været at fjerne accenten i navnet. Det kan virke som en bagatel, men når man tænker på, hvor nøjeregnende det franske sprog er med accenter, op- og nedstreger og andre retningslinjer for stød og udtale, kræver det magt, muskler og ego at gøre Céline til Celine.

Hedi Slimane har alle tre ting, og hans første kollektion ved Paris Fashion Week viser tydeligt, at han er i gang med igen at omskabe et modemærke i sit eget image.

Tøjet mindede om det, han lavede hos Saint Laurent. Det var kvinder i korte sorte kjoler med et stænk af dekadent rock’n’roll, stumpede læderjakker og brede skuldre. Der var tynde fyre i smalle jakkesæt og mange af de samme stiltræk, som han allerede brugte, da han ruskede op i herremoden i starten af 00’erne hos Dior Homme.

Ødelægger et brand

Kollektionen har skabt en sjældent set front i modeverdenen, hvor toneangivende skribenter og redaktører synes at være enige om, at Hedi Slimane har tabt tråden og bare gentager sig selv, mens han ødelægger et modemærke, som ellers havde en klar stil.

Det sidste er vigtigt. De samme meningsdannere elskede Célines forrige designer, Phoebe Philo, der op gennem 10’erne var pejlemærke for smagfuld minimalisme, bløde feminine bevægelser og et farvevalg, der emmede af diskret god smag. Med andre ord: Rigtigt tøj, som rigtige mennesker drømmer om at gå i, og den vision smittede bredt i modebranchen og med en fanklub kaldet The Philophiles.

Men Phoebe Philo, 41, gad ikke mere. Hun er typen, der hele tiden sætter spørgsmålstegn ved modens stigende tempo. I et tidligere job hos Chloé holdt hun barselsorlov, og så var der bare ikke show under modeugen. En uhørt handling og et stærkt signal at sende i en branche, hvor kvinder er i mindretal på topposterne.

Det er Philos job – og status – Hedi Slimane har overtaget. Han er selv en outsider og valgte f.eks. at arbejde fra Los Angeles, mens han var hos Saint Laurent. Han er heller ikke bange for kritik og har været meget åbenmundet i stridigheder med kritikere og kommentatorer.

Designeren har kun givet et enkelt interview i forbindelse med Paris’ modeuge. Til den franske avis Le Figaro siger han om navneskiftet hos Celine, at det er nødvendigt.

»De store modehuse er levende organismer. De skal udvikle sig og finde ud af, hvem de virkelig er. Jeg vidste, at det ville skabe røre. Jeg gør ikke tingene nænsomt, og hvis der ikke er debat, er der ingen holdninger, og så ender vi med blind konformitet«.

Kæmper for opmærksomhed

Det er altså en form for brændende platform, Hedi Slimane har sat sig for at skabe. Det er en ofte benyttet taktik i modebranchen. Der er brug for folk, der danser på bordene og tiltrækker opmærksomhed. Og når nyhedens interesse er dampet af, skal der ske noget andet.