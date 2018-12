'Arbejdsmorale' og 'god bedering': Ordbogen siger noget andet, men alligevel sniger der sig ofte et ekstra 'e' ind hist og her

Jeg ved godt, at du nogle gange tænker:

»Kan hende Marianne Rathje da ikke referere fra noget mere finkulturelt som f.eks. en passiar, hun har overværet i Operaen, eller fra en kultiveret debat i Deadline, end de underlødige medier, hun frekventerer? Det er trods alt Politiken, hun skriver i«.

Ugens ord

Men sandheden er, at jeg i mit børnefamilieliv i provinsen aldrig kommer i Operaen, og jeg sover, når der er ’Deadline’, så mit medie- og kulturliv består mest af programmer som ’Landmand søger kærlighed’ og ’Kender du typen?’ for ikke at tale om ’Go’morgen Danmark’. Det har til gengæld den fordel, at man her hører sprog fra dem, der er flest af i Danmark.

Ugens ord stammer netop endnu en gang fra ’Go’morgen Danmark’: TV 2 genudsender i år julekalenderen ’Tvillingerne og julemanden’ fra 2013, og de to børneskuespillere fra serien, der nu er blevet teenagere, var forleden inviteret i studiet for at snakke om, hvad deltagelsen i julekalenderen havde betydet for deres liv. Og her sagde den ene af dem så, at de havde lært ’arbejdsmorale’.

Ordbogen mener, at der er et ’e’ for meget her. Når der tænkes på en opfattelse af, hvor meget det er ret og rimeligt at arbejde, og hvor godt arbejdet bør udføres, er ordet uden e: ’arbejdsmoral’.

Politiet ’anholdte’ to

Men tvillingerne fra julekalenderen er bestemt ikke de eneste, der har et ekstra e i ’arbejdsmoral’.

Politiken skrev i 2017 om ’den altdominerende arbejdsmorale’, og på nettet kan man finde utallige eksempler: ’det kræver en speciel arbejdsmorale for at kunne bruge sit talent så varieret, som Szhirley gør’, ’Jeg har en god arbejdsmorale’ og ’Neymars arbejdsmorale adskiller ham fra Mbappé’.

Og ’arbejdsmorale’ er absolut ikke det eneste ord, som har et e for meget. Hvad siger du f.eks. til ’politiet anholdte to personer’, som der stod i Aarhus Stiftstidende sidste år?

Ifølge ordbøgerne hedder det ’anholdt’ i datid, altså uden e til sidst, men formen ’anholdte’ breder sig, ligesom ’holdte’ som i f.eks. ’vi holdte en navngivningsfest i går’.

Formerne uden e får vi sandsynligvis, fordi det er mere regelmæssigt at bøje udsagnsordet sådan: Ligesom det hedder ’at spilde’, ’jeg spilder’, ’jeg spildte’, tænker man, at det må hedde ’at holde/afholde’, ’jeg holder/afholder’, ’jeg holdte/afholdte’. Men sådan er det ikke – endnu.

Ordet ’udmærket’ har ikke bare skiftet betydning de senere år fra ’glimrende’ til ’nogenlunde’, men ofte sniger der sig også et lille e ind her, så det skrives ’udemærket’. Selv min stavekontrol er så vant til dette ekstra e, der må skyldes, at mange udtaler det med en ekstra stavelse, at den helt automatisk retter det.

Og så er der de ord, hvor vi skriver et ekstra e, sandsynligvis fordi vi er vant til, at der i mange ord er e’er, vi ikke kan høre, f.eks. forsvinder e-lyden ofte i ord som ’foretage’ eller ’gennem’, og så sætter vi et e ind for at være på den sikre side. Det betyder, at vi får skrivemåder som ’massere af’ i stedet for ’masser af’, som i f.eks. ’Der var massere af mennesker på pladsen’. Eller ’hoved’ med et ekstra e som i dette eksempel: ’Et tørt hovede betyder et hoved, hvor huden ligger stramt’. Eller at et ord som ’måned’ staves ’månede’, som f.eks. her: ’Sådan ruinerer du dig selv på en månede’.

Og hvis du snart ikke kan holde flere ekstra e’er ud i øjnene, lover jeg dig, at der kun er ét eksempel tilbage: Helt ny for mig er ’god bedering’, som man kan træffe på mange steder på nettet: ’Først rigtig god bedering til den bette’, ’God bedering til en af nationens store sønner’ og ’Ønsker dig en rigtig god bedering og håber at se dig snart til dine koncerter’.

Tanken bag er jo god nok, men man kan ikke lade være med at tænke på en ’badering’ eller en ’bede-ring’, som må være en ring, man beder med.