Ny tendens: Brug malerierne på væggen som sikkerhed for dine lån

Verden over har kunstværker udviklet sig til lånegarantier, og sidste år blev der lånt for mere end 100 milliarder dollars med sikkerhed i malerier og skulpturer.

Har du et værdifuldt maleri hængende på væggen? Eller en dyr skulptur stående i kælderen? Så er der godt nyt, hvis du samtidig går og drømmer om et banklån.

I hvert fald er det i det senere år blevet udbredt, at kunstværker anvendes som garanti ved lån, ikke mindst i USA. Det skriver The Art Newspaper.

En rapport fra konsulentvirksomheden Deloitte viste allerede sidste år, at der i 2017 på verdensplan blev lånt mellem 111 og 130 milliarder kroner med sikkerhed i kunst.

Og Evan Beard, ekspert i forholdet mellem kunst og finansiering i Bank of America, forklarer i en ny rapport fra The European Fine Art Fair, at der er sket et markant skifte hos samlere.

Hvor mange tidligere så kunsten som noget, der hovedsageligt havde et æstetisk formål, bliver malerier og skulpturer i stigende grad betragtet som »strategiske aktiver«.

Selvsamme Bank of America har i øjeblikket lånt mere end 43 milliarder kroner ud i tilfælde, hvor der er stillet sikkerhed i kunstværker.

Samme billede gør sig gældende i andre store private amerikanske banker, skriver The Art Newspaper.

»En god portion af de vigtigste kunstsamlere i USA har givetvis lånt med sikkerhed i deres samlinger«, uddyber Evan Beard.

Ifølge en række bankrådgivere er markedet for lån i kunst dog langtfra så udviklet i Europa, som det er i USA.

Det hænger ifølge Barbara Chu, rådgiver hos Emigrant Fine Art Finance, Emigrant Banks afdeling for kunstlån, sammen med en »kulturel modvilje« mod at gældsætte sig – ikke mindst steder som Storbritannien og Tyskland.