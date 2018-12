Det hitter at være virtuel landmand: Spillet ’Farming Simulator’ solgt i 1 mio. eksemplarer på 10 dage

I en verden, hvor alt går hurtigere og hurtigere, lykkes det endnu at storhitte med at sælge drømmen om det simple (virtuelle) liv.

Man fristes til at skrive, at et nyt landmandsspil mejer alle konkurrenter ned.

For med 1 million solgte eksemplarer på blot 10 dage er det efterhånden ved at være et fænomen.

For uanset hvornår spiludvikleren Giants vælger at sende et nyt ’Farming Simulator’ på gaden, slår det sine egne salgsrekorder.

Selv om spillet er blevet udgivet samme tid som mange af de helt store og længe ventede spil fra gamingindustriens hovednavne, er ’Farming Simulator 2019’ lige nu på top-10 over bedst sælgende spil i både USA, England og ikke mindst Tyskland, hvor simulationsspillene længe har været store hit.

»Aldrig før har et ’Farming Simulator’ solgt 1 million eksemplarer så hurtigt, og vi er meget stolte over og glade for, at så mange spillere vil med på den her fantastiske rejse«, skriver direktøren for Giants, Christian Amman, i en pressemeddelelse.

Spillet går i al sin komplicerede enkelthed ud på at drive en gård. Siden 2008 er dette virtuelle arbejde kommet tættere og tættere på virkeligheden, og her i 2019-udgaven kan man således både køre John Deere-traktorer, fodre dyrene og ride på heste. Alt i mens man udvider sit landbrug, selvfølgelig.