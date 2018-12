»Det ser mærkeligt ud«: Eksperter retter kritik mod Forfatterskolens bestyrelse

Forfatterskolens bestyrelse har svigtet ved kun at have to faste årlige møder, og den øverste ledelses forbindelse til uddannelsesinstitutionen er dermed blevet lemfældig, lyder nu kritikken.

To gange årligt. Oftere behøver Forfatterskolens bestyrelse ikke at mødes for at leve op til uddannelsesinstitutionens egne vedtægter. Men det er alt for lidt.

Det mener professorer med speciale i ledelse, der undrer sig over, at Forfatterskolens øverste ledelse, bestyrelsen, ikke har flere faste årlige bestyrelsesmøder og har sørget for at etablere en tættere kontakt mellem rektor og bestyrelsesformand.

Fakta Bestyrelsen Bestyrelsen har »det overordnede ansvar for den pædagogiske og administrative ledelse og drift af Forfatterskolen«, og den er »ansvarlig for institutionens økonomiske dispositioner«. Kravet om mødeaktivitet er mindst to årlige møder, og de otte medlemmer sidder fire år ad gangen. Kulturministeriet, Den Danske Forlæggerforening, Rektorkollegiet ved Danske Universiteter, Kulturministeriets rektorer og Forfatterskolens lærere udpeger hver et medlem, mens Foreningen for Forfatteruddannelse (Fofu) udpeger tre medlemmer. Elever på skolen udpeger desuden et medlem som observatør. Kilde: Forfatterskolens vedtægter Vis mere

»Det er svært at agere øverste ledelse, hvis man ikke mødes hyppigere. Praksis for mange uddannelsesinstitutioner er, at man mødes mindst fire gange om året. Jeg har svært ved at forestille mig et gymnasium eller en anden skole, som mødes mindre end fire gange om året. Og med for eksempel fire møder om året kommer man stadig noget på afstand af den daglige drift«, siger professor Per Nikolaj Bukh fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Den aktuelle uro på Forfatterskolen peger på, at bestyrelsens forbindelse til skolen har været »lemfældig«, og det har gjort skolen til »en sårbar offentlig institution«, mener Bent Meier Sørensen, professor i ledelse, politik og filosofi på CBS i København.

»Man kan sige: Nu kan bestyrelsen med flammeskrift se, at det langtfra er nok at mødes to gange om året, hvis man skal lede en moderne organisation. Måske var det okay i Poul Borums tid, men det er ikke nok i dag«.

Bent Meier Sørensen tilføjer:

»Skal Forfatterskolen reparere sit ry og rygte, må bestyrelsen på banen med flere bestyrelsesmøder og en mere synlig bestyrelsesformand«.

Advarsel til lærer

I en artikel i Politiken søndag fremgik det, at Forfatterskolens rektor, Jeppe Brixvold, blev fyret i oktober efter en række konkrete sager.

Tilbage i 2010 blev en lærer bortvist og fyret fra Forfatterskolen, efter at han i fuldskab voldsomt havde overfuset en kvindelig elev. Læreren blev genansat i 2016 af Jeppe Brixvold, uden at han rådførte sig med sin bestyrelse. Da bestyrelsen efterfølgende blev orienteret, udtrykte flere medlemmer undren, men accepterede ansættelsen.

»Er det normalt, at man fyrer folk og ansætter dem igen, eller er det usædvanligt? Jeg synes, dette forløb er usædvanligt, og så er det hensigtsmæssigt, at man orienterer om det. Man kunne også have valgt at drøfte beslutningen med bestyrelsesformanden, inden man traf den«, siger professor Per Nikolaj Bukh.

Da samme lærer i 2016 igen overfusede en elev voldsomt under en tur til en svensk forfatterskole, modtog læreren en advarsel fra rektor Jeppe Brixvold og blev fritaget for undervisning i en periode. Men rektoren orienterede ikke bestyrelsen, som skolens egne regler ellers foreskriver, og først 18 måneder senere, da bestyrelsen havde hørt om episoden ad bagveje, tog den sagen op.

På et møde i maj i år modtog Jeppe Brixvold en reprimande for ikke at have orienteret bestyrelsen om personalesagen og desuden en advarsel for selv at have overtrådt reglerne om alkohol og stoffer. Alligevel valgte bestyrelsen at fortsætte samarbejdet indtil oktober, da bestyrelsen modtog et brev fra 55 forfattere, der opfordrede til en uvildig undersøgelse af skolen. Rektoren blev fyret, for, som bestyrelsen meddelte, »at få skabt ro og for at arbejde for den rette ånd og kultur«.

Mandag rettede en række eksperter i ansættelsesret her i avisen kritik mod rektor Jeppe Brixvolds håndtering af sagen, og professor Bent Meier Sørensen vurderer ligeledes, at hovedansvaret for problemerne ligger hos den fyrede rektor, men han retter også kritik af bestyrelsen.

»Det er ansvarspådragende, at rektor ikke orienterede sin bestyrelse om personalesagen og overtrådte skolens regler. Men det ville have været korrekt at påbegynde en fyringssag på det tidspunkt, hvor det stod klart for bestyrelsen«, siger professoren, der undrer sig over, at fyringen først skete efter pres fra en række kulturpersoner.

»Det ser mærkeligt ud, når bestyrelsen allerede før havde en udmærket sag«.