Jurister om rektor på Forfatterskolen: Meget usædvanligt at genansætte omstridt lærer Rektor på Forfatterskolen blev ansat til at skabe ro, men genansatte en omstridt lærer. Eksperter i ansættelsesret betegner den praksis som usædvanlig. Kulturordfører undrer sig over, at bestyrelsen ikke reagerede og forventer en orientering fra kulturministeren.

Usædvanligt og mærkeligt. Sådan betegner to eksperter i ansættelsesret Jeppe Brixvolds praksis, da han som rektor for Forfatterskolen i 2016 valgte at genansætte en lærer, som ellers tidligere var bortvist fra skolen efter at have overfuset en elev voldsomt.

Den nu fyrede rektor, Jeppe Brixvold blev som beskrevet i Politiken søndag ansat til i 2015 at skabe ro på Forfatterskolen.

Skolen havde været inde i en periode med turbulens og betændt klima, efter at Brixvolds forgænger havde chikaneret en elev seksuelt.

Jeppe Brixvold valgte imidlertid at ansætte den tidligere bortviste lærer, og han orienterede ikke bestyrelsen om det. Begge dele betegnes nu af jurister med speciale i ansættelsesret som usædvanligt.

»Jeg har ikke hørt om fortilfælde. Det lyder ret usædvanligt«, siger advokat Lise Moth fra Moth Advokatfirma, der har ekspertise i ansættelsesret.

Moth understreger, at vi ikke skal dømmes resten af vores liv for noget, vi har gjort én gang.

»Men det her lyder usædvanligt. Det er ikke ulovligt, men det foregår på en skole, hvor det før er gået ud over en elev. Hvis rektor skal kunne forsvare en genansættelse, skal der være sket en ændring eller forbedring« siger hun.

Også en anden specialist i ansættelsesjura, advokat Michael Christensen fra advokatfirmaet MHC Law, undrer sig over Jeppe Brixvolds disposition:



»Det er usædvanligt«, siger han. »Hvis rektor har syntes, at han var kompetent – og så kan man være rygende uenig med ham – så er der ikke noget ansættelsesretligt galt i, at man ansætter en person igen senere. Det er ikke ulovligt, men man må sige, at det er kontroversielt«.

Michael Christensen kan ikke selv huske, at han er stødt på fortilfælde, men han vil også vurdere, at den praksis vil være en, man ikke råber højt om:

»Folk, der vil genansætte, vil nok gå stille med dørene«, siger advokaten.

»Måske er der blevet fyret for at få ro på sagen eller ro på mediemøllen. Genansætter man så et stykke tid efter og tænker, at nu er der ingen, der bemærker det, går man nok stille med det«.

Undlod at orientere





Når rektor som på Forfatterskolen vælger at genansætte på trods af tidligere problemer, er der et andet forhold, der kan undre advokaterne: At rektor ikke orienterede Forfatterskolens bestyrelse, da han ansatte. Først da læreren var ansat, orienterede Jeppe Brixvold en ny bestyrelse om, at han havde genansat den omstridte lærer.

At undlade at informere sin bestyrelse om så betændt en sag, er usædvanligt, understreger advokat Lise Moth.

»Hvis rektor mente, at det var nødvendigt at ansætte den pågældende lærer igen, ville jeg som bestyrelsesmedlem forvente at blive orienteret. Jeg ville studse over ikke at blive orienteret, når der foreligger en så usædvanlig sag«.

Er det gængs praksis at orientere?

»Det er i hvert fald god stil«, siger Lise Moth.

»Og uden at kende Jeppe Brixvolds bevæggrunde må jeg sige, at han også sætter sig selv i en udsat position, når han vælger at handle på egen hånd i sådan en sag. Det er ikke ulovligt, men usædvanligt«.

Advokat Michael Christensen siger tilsvarende, at »det ville være det normale at orientere bestyrelsen«.

Set fra bestyrelsens side, fordi den typisk vil orienteres om sager, der kan få betydning, og set fra rektors side, fordi man typisk vil vurdere, at det nok er en god idé.

Men der er ikke nogen regel om, at bestyrelsen skal orienteres, siger Michael Christensen:

»Det er ikke hård jura. Men af rent etiske grunde ville jeg selv have orienteret bestyrelsen«.

DF: Jeg havde reageret

Jeppe Brixvold har ikke nogen kommentarer, siger han. Han har tidligere forklaret Politiken, at han ikke vil udtale sig om håndteringen af personalesagen.

Det samme gælder bestyrelsesformanden for Forfatterskolen, Bodil Marie Stavning Thomsen.