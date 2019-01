Helsingørs borgmester ærgrer sig over at tabe museum til København: Vi tilbød Teknisk Museum den fineste adresse i byen

Helsingør Kommune er ærgerlig over, at Teknisk Museum vil forlade byen til fordel for Svanemølleværket i København.

Helsingørs borgmester ærgrer sig over at tabe museum til København:

Når man som Helsingør kommune har satset benhårdt på at blive en kulturkommune, er det selvfølgelig en bet, at Danmarks Tekniske Museum vil forlade byen efter mere end 50 år i kommunen.

Sagen kort Teknisk Museum Danmarks Tekniske Museum vil flytte fra Helsingør til Svanemølleværket i København. Her vil museet kunne formidle dansk teknologi- og industrihistorie meget mere ambitiøst, end det kan i dag i et industrikvarter små fire kilometer fra Helsingørs centrum. Projektet har på forhånd opbakning fra Svanemølleværkets nuværende ejer, Ørsted, fra den kommende ejer, By og Havn, fra Dansk Industri samt fra Københavns Kommune. De kommende år vil undersøgelser af værket og sonderinger hos mulige donorer afgøre, om projektet bliver til noget. Vis mere

Men ifølge byens konservative borgmester, Benedikte Kiær, har museet fået tilbudt det bedste område til et nyt museum, som kommunen havde mulighed for at stille til rådighed – nemlig en del af området bag Kulturværftet, hvor nogle af de gamle skibsværfts-haller ligger.

»Vi har budt op til dans og tilbudt dem den mest prominente adresse i kommunen, hvor de kunne bygge et nyt museum. Men vi er blevet holdt lidt hen, og nu ved vi hvorfor«, siger hun.

I Politiken torsdag offentliggjorde Danmarks Tekniske Museum, at det nu i samarbejde med blandt andre By og Havn, Københavns Kommune og Ørsted vil forsøge at rejse penge til et nyt museum for dansk teknologi- og industrihistorie i Svanemølleværket på Østerbro. Den er en af Københavns mest markante industribygninger fra forrige århundrede og vil kunne overtages i 2023.

Museet mener ikke, at de haller bag Kulturværftet, som kommunen tilbød duede. For de skulle rives ned, så der kunne bygges nyt. Og museet var interesseret i at flytte ind i eksisterende bygninger, siger bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard.

De to haller, der kunne ombygges, ville kommunen ikke stille til rådighed.

»Havde kommunen villet give os dem, ville vi have været i gang for længe siden«, siger Jørgen Lindegaard.

Smadder ærgerligt

Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard, der er byrådets medlem i bestyrelsen for Teknisk Museum, kalder det »smadder ærgerligt«, at Helsingør har tabt kampen om museet.

»Det havde været fænomenalt at få museet ned til Søfartsmuseet, men der har vi politikere været for langsomme, så det er til dels vores egen skyld. Hvis vi havde givet dem hele værftsområdet, var museet blevet«, siger han.

Det er især museets ønske om at bruge hal 14 lige bag Kulturværftet, som et flertal i kommunen ikke har kunnet acceptere.

»Det er kommunens forsamlingshus, hvor vi har masser arrangementer for kommunens borgere. Det er vores lille diamant, som vi er meget glade for, og vi har ikke andre steder, hvor vi kan samle borgerne og have store events. Men vi har skrevet til museet, at alt andet var i spil«, siger borgmester Benedikte Kiær.

Samme holdning har den socialdemokratiske formand for kommunens kulturudvalg, Henrik Møller.

»Nu vil vi blive kritiseret for at have svigtet, når vi ikke bare har stillet hele værftet til rådighed for museet. Men vi vil gerne have noget mere på det område end et museum, der lukker ved 17-18 tiden. Noget, der bliver brugt mere og oftere af de lokale borgere«, siger han.

I Helsingør kommune er politikerne overbevist om, at løbet nu er kørt. Kommunen kan ikke tilbyde noget, der er bedre eller mere attraktivt end Svanemølleværket.

»Man kan godt forstå dem. Hvis de får stillet Svanemølleværket i udsigt, kan finde finansiering til det, og har Københavns Kommune med, der har væsentlig større økonomiske muskler, end vi har«, siger Benedikte Kiær.

DF’s Ib Kirkegaard er overbevist om, at Danmarks Tekniske Museum vil være i stand til at finde de fondsmidler, der er nødvendige til at omdanne Svanemølleværket til et museum og kalder det »et fantastisk sted for museet«.

Teknisk Museum modtager i dag 1 million kroner i støtte fra Helsingør Kommune. Om den støtte fortsætter efter næste år, kan borgmester Benedikte Kiær ikke sige noget om.

»Vi kæmper og slås om hver eneste 10-øre i kommunen, så jeg ved ikke, hvad der sker ved næste budgetforhandling«, siger hun.