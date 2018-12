Voldtægt spænder ben for, at lufthavn kan opkaldes efter kendt digter

Chiles mest kendte digter, nobelpristageren Pablo Neruda, var kontroversiel, mens han levede, fordi han var kommunist, levemand og desuden temmelig ligeglad med tidens konventioner. I dag, næsten fem årtier efter sin død, skaber han atter debat og denne gang på grund af en tekst, der udkom, flere år efter at han selv havde forladt verden.

Det drejer sig om Nerudas selvbiografi ’Jeg bekender, jeg har levet’, der slet ikke er ukendt og desuden oversat til mange sprog. Når den lige pludselig er blevet aktuel igen, er det, fordi stærke kræfter arbejder for at opkalde Chiles største lufthavn efter nationaldigteren. Den har ellers hidtil båret navnet Arturo Merino Benitez efter en militærmand, der stod fadder til Chiles luftfart.

»Vi ønsker, at Pablo Neruda og hans poesi er det første, udlændinge og turister ser, når de betræder Chiles jord«, sagde parlamentsmedlemmet Carolina Marzán.

Men det, der lyder som en oplagt idé, ikke mindst for de mere progressive, der i lyset af Chiles lange militærdiktatur gerne ser, at det civile islæt dominerer nutiden, er løbet ind i problemer i noget så sjældent som en koalition af højrefløj og feminister, om end af forskellige grunde.

Mens højrefløjen skummer over at se en kommunist fortrænge en militærmand, har feminister og andre kritikere slået ned på et afsnit i selvbiografien, hvor Pablo Neruda faktisk indrømmer, at han som 24-årig voldtog en ung tamilsk tjenestepige, mens han arbejdede på det chilenske konsulat i det daværende Ceylon, der nu hedder Sri Lanka.

»En morgen tog jeg beslutsomt og hårdt om hendes håndled og kiggede hende ind i ansigtet. Der var ikke noget sprog, jeg kunne tale til hende på. Uden et smil lod hun sig føre væk, og snart lå hun nøgen på min seng (...). Vort møde var som en mands med en statue. Hun lå hele tiden med øjnene åbne, passiv. Hun gjorde ret i at foragte mig. Hændelsen gentog sig aldrig«, skrev Neruda dengang.

Hans selverkendte voldtægt er aldrig blevet nævnt andre steder, havde ingen konsekvenser, og indtil for få år siden er der ingen, der har taget anstød af teksten.

»Det er, fordi der er tale om poesi, og teksten skal overhovedet ikke tages bogstaveligt«, hævder Nerudas nevø Rudolfo Reyes over for BBC Mundo og tilføjer: »Og selv hvis det virkelig fandt sted, så var det altså i hans ungdom, hvor han var helt uerfaren. Han siger jo, at han aldrig gjorde det igen«. Flere mandlige litterater tilslutter sig Reyes og mener, at man ikke kan se på datidens kønsroller med nutidens øjne.

»Ikke fordi jeg vil retfærdiggøre det skete, men desværre var det sådan i de år og også i Chile, at der gennem årtier foregik overgreb på tjenestefolk fra mændenes side. Det var helt normalt. Nogle gange var det med samtykke, nogle gange var det uden, men altid med udgangspunkt i den magt, manden havde som herre i huset«, siger formanden for Pablo Neruda Fonden, Fernando Saez.

De argumenter preller af på projektets kritikere, der i parentes bemærket ikke kun er kvinder, for kritikken har vundet momentum, og ikke blot i Chile. Sociologen Claudia Dides siger til argentinske Todo Noticias, at man hverken behøver nedgøre Nerudas kunst eller hans politiske aktiviteter for at mene, at hans opførsel over for kvinder var båret af foragt. Hun peger på, at Neruda også forlod sin hollandske kone, Maria Antoineta Hagenaar, og deres hjerneskadede datter, Malva Marina, da barnet var blot 2 år.