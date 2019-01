Museumskunst i folkets navn: Rembrandt og Flagermusstolen i svensk forening

FOR ABONNENTER

Man kan få meget for 650 millioner svenske kroner. Og så mange penge har det kostet at renovere og opdatere Nationalmuseum i Stockholm – Sveriges pendant til Statens Museum for Kunst i Sølvgade i København. Den store 3-etagers bygning på Blasieholmen har ligesom andre ældre museer næppe haft noget valg. For nutiden stiller krav, som fortiden selv i sin vildeste fantasi ikke kunne forestille sig.