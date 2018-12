»En dag havde de sex med nogle naboer på badeværelset. Og Per fotograferede det hele«

I 1983 deltog Politikens tidligere fotochef Per Folkver i en workshop hos den svenske fotograf Anders Petersen. Hans ven fotografen Henrik Saxgren fortæller om et af de billeder, Per Folkver kom hjem med:

Serie: I Per Folkvers arkiv

Politikens tidligere fotochef Per Folkvers omfattende billedsamling er netop overdraget til Det Kongelige Bibliotek og er dermed en del af dansk kulturarv. I disse dage bringer vi en række billeder fra arkivet, kommenteret af hans ven, fotograf Henrik Saxgren. Per Folkver døde i 2014.

»I begyndelsen af 1980’erne var Per og jeg optaget af at skabe større respekt for fotografiet i Danmark. Vi orienterede os internationalt, fordi traditionen for det humanistiske dokumentarfotografi stod meget stærkere i udlandet og havde klare kunstneriske referencer«.

»Vi kendte og respekterede naturligvis Jesper Høm, Viggo Rivad og Krass Clement, men vi var specielt optaget af den svenske fotograf Anders Petersen, som boede i Stockholm. Hans workshops var legendariske. Den første opgave var altid at fotografere et menneske, som man ikke kendte – helst i vedkommendes hjem. Han ville teste, hvor tæt man kunne komme på et andet menneske – hvor meget tillid man kunne skabe til et fremmed menneske. Hvis man tilmed kunne komme hjem med et fotografi af et fremmed menneske uden tøj på, blev det set som det ultimative bevis på, at man havde skabt den nødvendige tillid«.

»Per tog på en workshop med Anders Petersen i Malmø i 1983 og var en mønsterelev. Per havde det i sig – for det var jo netop mennesker, han interesserede sig for. Anders’ hovedtese var: Du kommer ikke som en jävla fotograf – du kommer som et medmänniska. Og det var lige Per«.

Foto: Per Folkver Pers primære kapacitet var, at han fik folk til at føle, at det var en gestus, når han fotograferede dem, fortæller Henrik Saxgren.

»Under workshoppen gik Per rundt i et socialt boligkvarter i Malmø, hvor han mødte et svensk par, som han fik lov til at gå med hjem. Per fotograferede dem over flere dage, og parret begyndte at værdsætte hans interesse for deres liv. Så da de en dag havde sex med nogle naboer på deres badeværelse, fandt de det helt naturligt, at Per fotograferede det hele. Billederne blev det ultimative bevis på, at han havde skabt den nødvendige tillid. Mange fotografer har svært ved at fotografere andre mennesker, fordi de har en fornemmelse af, at de stjæler noget. Men hvis du selv tror på, at det er en gestus, du udviser, og kan få de fotograferede til at føle, at det er en gestus, så er der ingen grænser for, hvor langt du kan få lov at gå. Og det var Pers primære kapacitet. Det var, at han fik folk til at føle, at det var en gestus, når han fotograferede dem. Og derfor var folk helt åbne over for ham«.

»Jeg var billedredaktør på Månedsbladet Press på det tidspunkt, og vi blev enige om at bringe Pers billedserie over otte sider i magasinet. Fordi vi eksperimenterede med formen og ikke rigtig havde nogen at kigge til, måtte vi opfinde vores egen måde at gøre tingene på. Vi blev enige om, at de her fire billeder skulle præsenteres uden tekst. Det viste sig så efterfølgende, at det var ikke så smart, fordi rigtig mange læsere troede, at det handlede om en retarderet pige, som fik et bad af to kommunale hjemmehjælpere«.