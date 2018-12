Vægmaleri af Ava Gardner støder minoritet og risikerer nu overmaling

Maleri. I 1968 blev den amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy likvideret på Ambassador Hotel i Los Angeles, Californien. Bygningen blev nedrevet i 2005, og på adressen ligger nu skolen Robert F. Kennedy Community Schools, hvor facaden er udsmykket med dette vægmaleri, der forestiller skuespilleren Ava Gardner. Hun var en af de stjerner, der kom i hotellets berømte natklub, Coconut Grove Nightclub.

Men nu er Ava Gardner ganske tæt på at blive overmalet, skriver Los Angeles Times.

En gruppe borgere af koreansk oprindelsehar protesteret over, at vægmaleriets strålekrans vækker mindelser om den kejserlige japanske flådes flag og de krigsforbrydelser, der blev begået under Anden Verdenskrig. Kritikken valgte skolemyndigheder i Los Angeles tidligere på måneden at lytte til og traf beslutningen om at overmale motivet.

Kunstneren bag, Beau Stanton, har pure afvist, at hans værk skulle være inspireret af flaget, og en række prominente amerikanere har nu valgt at stille sig bag ham. Det fik mandag myndighederne til at sætte deres plan på pause.

En af dem, der støtter kunstneren, er kollegaen Shepard Fairey, manden bag den berømte Barack Obama-plakat og det omdiskuterede vægmaleri ved det nedrevne Ungdomshus på Jagtvej i København. Fairey truer med at overmale sit eget vægmaleri på skolen, som forestiller Robert F. Kennedy. Også den myrdede præsidentkandidats efterkommere harcelerer ifølge den amerikanske avis nu mod overmalingen.

»Min far og onkel betragtede de folk, der ødelagde kunst for at tjene en politisk dagsorden som de værste slynger«, skriver Robert F. Kennedys søn Max Kennedy i en erklæring.