Briter er rasende over ny HBO-film om Brexit

En ny film om Brexit er på vej, og traileren har allerede skabt røre.

For filmen, som laves af HBO, vil gå bag om historien og fortælle, hvad der egentlig skete, da et snævert flertal i 2016 besluttede, at Storbritannien skulle forlade EU, og kastede landet ud i en krise, der har varet lige siden.

Filmen har et af de største britiske navne, Benedict Cumberbatch, i hovedrollen. Han spiller den kontroversielle leder af kampagnen for at få briterne til at stemme landet ud af EU, Dominic Cummings.

I traileren sidder han tyndhåret og kigger direkte ind i kameraet. Og siger så:

»Alle ved, hvem der vandt. Men det er ikke alle, der ved, hvordan«.

I traileren ser man ham tale om, hvordan det er nødvendigt at ’hacke’ det politiske system. Og om, hvordan man kan få 3 millioner vælgere, der aldrig har stemt, til at stemme for Brexit.

Det har vakt opsigt blandt andet på Twitter og i flere medier. For filmen kommer, mens briterne stadig er midt i det kaos, som afstemningsresultatet kastede dem ud i.

Mange mener, at det er upassende at lave filmen nu. Og at den kan komme til at tegne et forkert billede af Dominic Cummings, som blandt andet er blevet beskyldt for at indsamle data om vælgerne gennem et firma, der er forbundet til det skandaleramte og nu lukkede Cambridge Analytica. Firmaet, der fik adgang til over 50 millioner facebookprofiler.

The Observer-journalisten Carole Cadwalladr, der stod bag afsløringerne af Cambridge Analytica, er oprørt over filmen.

»Fuck af HBO. Forestil jer, at vi gjorde det her med Donald Trump. I blander jer faktisk i vores retssystem«, tweetede hun ifølge flere medier, blandt andre Hollywood Reporter, da traileren kom for nogle dage siden.

Og hun kritiserede HBO for at gøre en mand, der har udvist foragt for det britiske parlament og muligvis har foretaget sig noget kriminelt, til en helt.