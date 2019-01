Den belgiske politolog Chantal Mouffe peger på ny vej frem for den desillusionerede venstrefløj

Populisme er et forkætret ord. I Vesteuropa har det hovedsagelig været brugt de senere år til at udpege politiske modstandere, man derved vil signalere ikke er værd at lytte til. Populist kalder man den, hvis folkeophidsende løsningsforslag ikke regnes for passende i forhold til udfordringerne. Synonym? Ansvarsløshed.

For den selvbetitlet ansvarlige regeringsbærende politiker er populisten en forfører, der enten ikke har forstået problemernes rette sammenhæng eller blot svarer følelsesmæssigt og nødvendigvis irrationelt på dem (Vi glemmer et øjeblik, at det irrationelle blot er en rationalitet, man endnu ikke har forstået).

At anklage nogen for populisme er på den måde et retorisk greb, der sigter efter at afmærke grænserne for, hvad de, der bruger begrebet, anser for sømmelig politisk debat. Det handler om at fastsætte en ramme for måden, hvorpå tingene bør diskuteres – og ikke mindst hvad, man overhovedet kan diskutere. Skældsords-brugen er med andre ord en disciplineringsstok, der hidkaldes af magthaverne for at fastsætte en konsensus.

Boganmeldelse









Chantal Mouffe: For a Left Populism Verso. 112 sider, 10.99 pund.

Spørger man den belgiske politolog Chantal Mouffe, der har skrevet bogen ’For a Left Populism’, er ovennævnte brug af ordet lige præcis det sproglige symptom på den sygdom, der æder vores demokratier op indefra, men som samtidig er så spøgelsesagtigt svært at få begreb om: neoliberalismen.

Mouffes bog udkom, netop som De Gule Veste indtog rundkørslerne rundtomkring i landet

For hvor andre politiske ideologier tidligere har kaldt sig selv ved navn, er det karakteristiske for den neoliberale revolution netop, at få rent faktisk påberåber sig den – parallelt med at alle applikerer dens forskrifter. Som dens konservative forkvinde Margaret Thatcher spydigt svarede, da hun engang blev bedt om at opliste sin største politiske sejr: »Tony Blair og New Labour«. Thatcher havde vundet, i det øjeblik hun fik sin modstander til at lyde som sig selv.

Det, som premierministerens svar peger på, er, at mens socialdemokrater, konservative og liberale har kunnet være uenige om fordelingen af goder, har de siden 80’erne grundlæggende været enige om, hvordan et effektivt samfund skal drives: Alle aspekter af samfunds- og menneskelivet skal underkastes konkurrencens lutrende energi; statsmagten skal bruges til at skabe og sikre stadig flere markeder. Fællesskabet, forestiller man sig, er bedst tjent ved at være privat, og kolleger opnår de bedste resultater, såfremt de er konkurrenter. Det er neoliberalismens kerne.

For at parafrasere Hannah Arendt er problemet ved dette menneskesyn – det rationelt handlende homo economicus – ikke som sådan, at det ikke er rigtigt, men derimod, at det kan vise sig at blive sandt, hvis den moderne kapital får magt, som den har agt. Med andre ord: at vi virkelig bliver så endimensionelle, som visse økonomer fantaserer om, at vi allerede er.

Demokrati uden folk

For Mouffe er faren ved den neoliberale ideologi dog lige så meget, at den perverterer selve essensen i den form for menneskelig handlen, vi kalder politik. For politik, siger Mouffe, er netop ikke teknisk konsensus, det er den stadige konflikt mellem stridende synspunkter og interesser – det, hun kalder den agonistiske model. I den forstand har vi siden Murens fald levet i en slags postpolitisk tilstand, hvor administratorerne nok kan udskiftes, men hvor systemet vedbliver. Med andre ord: Vi stemmer og stemmer, men det er i sidste ende de samme, der bestemmer.

Merkels finansminister Wolfgang Schaüble illustrerede det meget præcist i en kommentar til sin græske pendant Yanis Varoufakis under gældskrisen: »Vi kan ikke lade et valg forandre et EU-lands økonomiske program«.

Det praktiske resultat af det neoliberale teknokrati er noget så paradoksalt som et demokrati uden folk.

Over for dette, skriver Mouffe, må venstrefløjen tage folket tilbage og radikalisere demokratiet. Politik handler om at bygge et fællesskab, en handling, der finder sted igennem konstruktionen af en modstander. Identitet skabes negativt. Det er den indsigt, socialdemokratierne har forsømt, da de accepterede den neoliberale konsensus.

Samtidig må venstrefløjen erkende to ting: 1) At det er umuligt at mobilisere mod abstraktioner – ingen går på gaden mod kapitalismen som sådan. 2) En politisk strategi, der formuleres omkring en række sær-identiteters krav, er, som historien viser, dømt til vælgermæssig fiasko.