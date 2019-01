'Hent mig mit maskingevær': Sydafrikansk ekspræsident udgiver kontroversielt album med protestsange

Den tidligere sydafrikanske præsident Jacob Zuma, der er anklaget for korruption, gør et overraskende comeback.

Han har skrevet under på en pladekontrakt og udgiver efter planen i 2019 et album med en serie liveoptagelser af politiske protestsange fra årtierne med apartheid i Sydafrika, hvor sorte og hvide var adskilte, skriver BBC.

Pengene til pladen kommer fra myndighederne i distriktet Ethekwini, og det vækker vrede i landets politiske opposition, der mener, at projektet er spild af borgernes penge. Penge, der burde være gået til at hjælpe unge, musikalske talenter frem.

»Det er uforståeligt, at et rationelt menneske kan mene, at det gavner beboerne i Ethekwini, at en korrupt og vanæret tidligere præsident synger ANC’s protestsange«, siger det lokale byrådsmedlem Nicole Graham fra partiet Democratic Alliance.

Zuma, der blev afsat i februar 2018 af sit eget parti, ANC, efter anklager om korruption, var kendt for at synge protestsangen ’Hent mig mit maskingevær’ til vælgermøder og demonstrationer. Sangen vil også være at finde på det kommende album, som skal indspilles foran et levende publikum i april.