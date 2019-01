Ubetalte regninger og priser uden penge: Reimar Bo skal redde navnkundig klub for dansk presse

FOR ABONNENTER

Bestyrelsen har ikke holdt møder siden sidste forår, bankkontoen er lukket, medlemmerne har ikke fået nogen informationer, ikke engang referatet fra seneste generalforsamling. I næsten et år har Den Danske Publicistklub ligget passiv hen. Kassereren gik af, da han ikke kunne stå inde for økonomien, der er stadig ubetalte regninger fra en gallafest for to år tilbage, og flere af vinderne har ikke fået de penge, der fulgte med blomsterne og de rosende ord ved sidste års prisfest i april.