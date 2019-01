Statsfinansieret patriotisk kampvognsfilm smadrer russiske biografrekorder

En russisk fange bryder fri af en nazistisk koncentrationslejr. Og han er hævntørstig.

Han samler en mindre hær af soldater, som skal bekæmpe det fascistiske tyske styre med kampvogne. Eller tanks, som de hedder på engelsk. De har godt nok ingen ammunition, så de må nøjes med at mase fjenden med de tonstunge vogne.

Det er mere eller mindre plottet i en ny russisk film, der er finansieret af det russiske kulturministerium. Og som har fået rekordmange russere til at gå i biografen.

’T-34’, som filmen hedder, er opkaldt efter en bestemt type af tanks, og den har sat rekord som den russiske film, der har indtjent flest penge i sin åbningsweekend nogensinde.

Det skriver The Guardian.

Instruktøren, Aleksey Sidorov, har forklaret, at ambitionen har været at lave en krigsfilm, som tiltrækker unge seere uden at støde dem, der stadig kan huske »den store patriotiske krig«, som den militære konflikt med Nazityskland omtales.

Det er uvist, om filmen fortæller om de cirka 26 millioner sovjetter, der døde i krigen.

’T-34’ er den seneste i en række af russiske film, som ikke sparer på fædrelandskærligheden og trækker mange seere til biograferne.

I december 2017 blev en film om det sovjetiske basketball-hold, der i 1972 vandt olympisk guld, den mest indtjenende film i Rusland nogensinde.