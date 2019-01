YouTube forbyder alle videoer med farlige eller krænkende narrestreger

I maj blev den kun 20-årige Monalisa Perez idømt en fængselsdom for at have skudt sin kæreste Mario Ruiz. Hun havde ellers ikke planer om at slå ham ihjel. Men det var nu sådan, sagen endte, da de forsøgte sig med en optagelse til YouTube.

Det unge kærestepar håbede på, at videoen af deres ikke ligefrem ufarlige stunt, hvor et leksikon skulle have reddet Mario Ruiz fra et dødeligt skud, ville gå viralt på YouTube.

I stedet endte det altså med en fængselsdom. Og et dødsfald.

Videoen med det dødelige udfald står langtfra alene. YouTube er nemlig fyldt med videoer af folk, der gør potentielt livsfarlige og skadelige ting. Senest har Susanne Biers Netflix-film ’Bird Box’ fået folk over hele verden til at udføre forskellige aktiviteter – såsom at køre bil – med bind for øjnene.

Nu tager YouTube konsekvensen. Fremover vil alle videoer, der afbilder potentielt skadelige eller i de værste tilfælde dødelige pranks og udfordringer, være forbudte på videotjenesten. Det skriver BBC.

Endnu et løfte

Det er imidlertid ikke første gang, at YouTube giver et sådant løfte.

Faktisk lovede videotjenesten allerede tilbage i april 2018 at fjerne alle videoer med skadeligt eller stødende indhold. Men det er ifølge en ny undersøgelse fra mediet Buzzfeed tilsyneladende ikke sket. Der findes nemlig stadig et utal af videoer, der blandt andet viser eller antyder seksuel omgang med dyr – flere med adskillige millioner visninger.

Det er på baggrund af Buzzfeeds undersøgelse, at YouTube nu forsøger at komme indholdet til livs med nye, strengere regler. Videotjenesten har blandt andet opdateret informationerne på hjemmesiden, så der nu står:

»YouTube er hjem for et utal af elskede videoer med udfordringer og pranks, der er gået viralt. Men når det er sagt, har vi altid haft politikker, der sikrer, at det, der er sjovt, ikke overskrider grænsen, så det også er skadeligt og farligt«.

Hvor YouTube ikke før udspecificerede, hvad der ifølge dem er ’farligt indhold’, har den Google-ejede virksomhed nu udpenslet, at det er »pranks med en fornemmet fare for fysisk skade«. Det gælder også pranks, hvor nogen bliver narret til at tro, at de er i stor fare – selv om der måske ikke engang er fare på færde.

Derudover er videoer, der kan traumatisere børn for livet, forbudte, lyder det ifølge YouTubes nye nedskrevne regler.

Videotjenesten har dog fjernet nogle videoer for ikke at sige mange. I en rapport fra sidste år fremgik det nemlig, at Google, der ejer YouTube, mellem juli og september 2018 havde fjernet 7.845.400 videoer, der ikke var i tråd med sidens retningslinjer.