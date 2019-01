Anmelderne anbefaler: Katinka, Hugo Helmig og Alex Vargas indvier den genopførte K.B. Hallen med en kæmpe åbningskoncert

Peter Michael Hornung om kunst: Mine rejser. Værker fra Jens Olesens samling. Kunstcentret Silkeborg Bad. Til 22. april.

Som tidligere regionaldirektør for reklamegiganten McCann-Erickson Worldwide har Jens Olesen haft mulighed for at rejse over hele kloden. Da han siden sin ungdom har haft en særlig lidenskab for kunst, har han opbygget en af de største internationale samlinger af især kinesisk, cubansk, amerikansk og – naturligvis – dansk samtidskunst. Her er alt – fra Kirkeby, Kehnet Nielsen og Kvium til navne som Zhang Xiaogang, Zeong Fang, Fang Lijung og Xiaotong Shen. For blot at nævne nogle få i dette privatejede ’Louisiana’.

Henrik Palle om TV: Crashing, sæson 3. HBO Nordic. Premiere 21. jan.

Serien om den stræbsomme og evigt håbefulde standupkomiker Pete Holmes, der ved siden af alt muligt andet i livet også må bero sin boligmæssige situation på venner og bekendtes velvilje, hører til de mere upåagtede af disse års tv-serier. Hvilket er synd og skam, fordi den faktisk er fremragende. Og dertil baseret på virkelige hændelser i udpræget grad, selv om de har fået et lag af fiktionens fernis, så det hele passer bedre til at blive fortalt i fjernsynet. Holmes har skrevet serien i samarbejde med Judd Apatow, som er her, der og allevegne these days.

Kim Skotte, Thomas Michelsen, Simon Lund, Jes Stein Pedersen, Peter Michael Hornung og Henrik Palle