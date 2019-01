Ser du også dødsmasker og tissekoner? Dansk kunstner vil vise os de ting, vi ellers går og overser

Trine Søndergaard er en fotograf, der har gjort det til en vane at flytte sig, hver eneste gang hun udstiller. Denne nysgerrighed efter at afsøge mediets grænser – og sine egne grænser inden for mediet – er også blevet hendes styrke.

Motivernes forvandling til noget nyt synes nærmest at være en forudsætning for, at hun skaber værkerne og viser dem frem. Men bemærk: Hun viser aldrig det hele.











Trine Søndergaard. Nearer the Time. Fotografier. Martin Asbæk Gallery. Bredgade 23. København K. Til 9. februar

Der er nemlig noget typisk gedulgt over hendes fotografiske scenarier af for eksempel kvinder. De skjuler deres identitet bag masker, ved at vende ryggen til os eller – som her på den nye udstilling ’Nearer the Time’ – ved at løfte en hånd eller begge hænder op foran ansigtet.

Foto: Trine Søndergaard/Martin Asbæk Gallery

På den måde får hendes værker en tvistet dobbelthed. For når Trine Søndergaard eksponerer billeder – og udstiller dem, som nu i tre serier hos Martin Asbæk – må det være for at gøre os opmærksom på noget, som vi ellers ikke ville lægge mærke til – uden fotografiet som sladrehank.

Og dog er motivet sådan konstrueret eller bygget op, at det skjuler noget af det, som det oprindelig burde vise os. Hvis det er et bestemt forhold, som fotografen vil indvie os i, får vi det kun serveret fragmentarisk.

En ikke ubetydelig del af fotografiet giver først mening og danner først en helhed, når vi ved forestillingens hjælp digter det i billedet, der slet ikke er der. Fotografen komponerer og konstruerer. Vores opgave er derimod at kompensere.

Et følsomt sted

Den anden serie er en slags fotografisk stamtavle. De visuelle roller udgøres af fire generationer af koner, kvinder eller piger, hentet fra samme familie.

Stamtræet begynder for neden – med familiens ældste medlem – og forplanter sig lodret, indtil det tre etager længere oppe forgrener sig ud i de fire yngste medlemmer.

Trods deres meget forskellige alder har alle på den skematiske tavle, fra den ældste til de yngste, noget at være fælles om: lukkede øjne og en teint så farveløs, som drejede det sig om buster eller dødsmasker. Især dødsmasker kendes på deres bleghed og sammenknebne eller lukkede øjne.

Noget af den samme dobbelthed gælder Trine Søndergaards sidste og mest dominerende serie på udstillingen.

Det er en række sammensatte optagelser af trærødder, der er beskadiget, blottet eller ved at heles. Trærodden er så centralt placeret, at den er som et lysende billede i billedfeltet. Ja, den får nærmest en ikonisk karakter.

Man er i hvert fald ikke i tvivl om, at den er det vigtigste i fotografiet, eftersom den også er det eneste. For den er fritskrabet og placeret mod en ensfarvet baggrund, som kun belysningen i rummet får til at changere mellem lys eller mørk.

Foto: Trine Søndergaard/Martin Asbæk Gallery

’Callus’ er seriens navn. Det er den latinske betegnelse for det brusklignende knoglevæv, der dannes, når et brud eller et sår er ved at heles.

Men Trine Søndergaards fotografier er ikke billeder af knogler, men af træer. Og træer er ikke knogler. Begge er organiske og kan påvirkes af omgivelserne. Herfra er der måske heller ikke så langt til det mest følsomme sted på den kvindelige krop.