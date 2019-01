Anmelderne anbefaler: Drik en øl, mens du ser opera!

KIM SKOTTE OM FILM: Unge Astrid. Instr. Pernille Fischer Christensen. Biografpremiere 31. januar.

Børnenes elskede historiefortæller Astrid Lindgren var engang en ung kvinde i knibe. Den svenske film med danske kræfter både foran og bag kameraet fortæller historien om dengang, den unge Astrid blev gravid og om alle de valg og udfordringer, som det på den tid førte med sig. Alba August (billedet) har den store hovedrolle i Pernille Fischer Christensens film.

THOMAS MICHELSEN OM OPERA: Øl & Opera: Susanna og Figaros bryllup. Folkehuset Absalon, Sønder Boulevard 73 Kbh. V. Premiere 30. januar.

Mens Det Kongelige Teater folder Mozart-forestillingen ’Amadeus’ stort ud, byder den unge operainstruktør Freja Friberg Lyme indenfor til ’Figaros bryllup’ med sit eget lille kompagni, Den Åbne Opera. Billetterne koster bare 50 kroner. Forestillingen varer en times tid, og man kan drikke øl imens. Freja Lyme vil have unge ind at opleve sin heftige version af en af alle tiders største operaer: Mozarts ’Figaros bryllup’. Der synges på dansk, og sangerne er blandt andre David Kragh Danving, Signe Sneh Durholm, Regina Unnur Olafsdottír og Frederik Päevatalu Rolin. Til 24. april.

SIMON LUND OM BEAT: Beirut: Gallipoli. Nyt album ude 1. februar.

Man kan kalde ham en musikalsk nomade eller en global vagabond. Alt efter temperament. Men Zach Condon fra Santa Fe har siden 2006 rejst verden rundt og indspillet musik under navnet Beirut. Fra mexicanske mariachi-klange over svajende Balkan-temperament til siciliansk begravelsesmusik. I kufferten har han haft trompet, ukulele og glemte instrumenter, han har fundet og samlet op på sin vej. Som han selv siger, har han nok læst for mange Tintin-tegneserier. I dag er Beirut et lille orkester, og på sit femte album har det været på træk til den pittoreske syditalienske by Gallipoli samt indspillet en del i Berlin, hvor Condon bor. I hvert fald i perioder.

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Fra klassisk til queer. J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej, Frederikssund. Til 9. juni.

’Queer’?! Jamen, er det ikke et udtryk, der dækker alt det, der er skævt, frækt og lovlig frejdigt, afviger fra normaliteten og bryder med den stuerene og mere traditionelle opdeling af kønsroller? Nu vil J.F. Willumsens Museum også undersøge, hvad dette tidstypiske begreb, queer, kan i forbindelse med både den unge og den gamle Willumsens kvindeskildringer, især når de bliver konfronteret eller sidestillet med langt yngre kunstneres arbejder. Med kollager, fotografier, tegninger, skulpturer etcetera af for eksempel A K Dolven, Ester Fleckner, Lea Guldditte Hestelund, Per Kirkeby, Lærke Posselt og Ugo Rondinone. For disse kunstnere har på hver deres måde været med til at definere og nuancere det, som vi opfatter som specifikt kvindeligt.