Blå bog

Merete Eldrup

Merete Eldrup, 55 år, er uddannet cand.polit. Hun tiltrådte 1. december 2007 som administrerende direktør på TV 2.

Inden da var hun blandt andet fuldmægtig i Finansministeriet, vicedirektør i Energistyrelsen og mellem 1997 og 2007 direktør i JP/Politikens Hus.

Hun blev i 2015 kåret til årets kvindelige bestyrelsesmedlem, og hun er i dag bestyrelsesnæstformand i Nykredit Holding A/S, Nykredit Realkredit A/S og Gyldendal A/S.