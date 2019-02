Dansk modeverdens drømmer nummer 1 tilbyder virkelighedsflugt i lyseblåt, pink, gult og guld

Der er meget virkelighed i dansk mode.

Man skal jo kunne cykle i tøjet, lyder en ofte luftet vending om den praktiske nordiske stil. Det er en kæmpe ros, at dansk eller svensk mode rent faktisk er lavet til at blive brugt og fungere i regnvejr på en hverdag og ikke kun ved særlige lejligheder.

Samtidig hedder en anden standardsætning, at mode sælger drømme, men hvilke drømme knytter sig til en pæn nederdel, en praktisk jakke eller lun strik? Det er primært drømmen om at få fingre i noget nyt tøj.

Den store transformation, hvor tøjet ophæver virkeligheden og bringer bæreren i en tilstand, som rækker ud over hverdagen, ser man mindre til, og den var en sjælden gæst ved sidste uges modeuge i København. Men man blev i glimt mindet om, at kreativt design ikke kun skabes ved at være kompetent – det hjælper at kunne drømme.

Drømmer nummer 1 hedder for tiden Emilie Helmstedt. Hun udtalte tidligere i år til Politiken, at hun hellere arbejder ud fra følelser og intuition end følger akademiske planer og regneark.

»Det legesyge er vigtigt for mig«, sagde hun og bakkede i modeugen sin utopiske filosofi op med et eventyr med udgangspunkt i H.C. Andersens ’Prinsessen på ærten’.

Det prisbelønnede talent havde bygget en gigantisk kulørt seng og placeret den på 1. sal i Designmuseum Danmark. Kate Bushs stemme fyldte rummet med den rørende ’This Woman’s Work’, og ind kom en række søvngængeragtige modeller klædt i noget, der lignede nattøj.

Helmstedts pyjamarama i lyseblåt, pink, gult og guld er en form blød flugt fra den hårde virkelighed. I 1980’erne begyndte man at kalde med den slags for cocooning, og joggingtøj fungerede som et alternativ til en verden med kold krig, atomtrussel og massearbejdsløshed. Man brugte sin seng som beskyttelsesrum. Den holdning giver igen mening for mange. Den står på klimakrise vs. Netflix and chill, mens den digitale udvikling sørger for, at man slet ikke behøver at gå ud. Det vil dog være en skam at gemme Emilie Helmstedts smukke farver væk.





Romantisk goth





Flere af dansk modes største drømmere var ikke på programmet ved Copenhagen Fashion Week denne gang. Mønsterbrydere som Henrik Vibskov og Anne Sofie Madsen præsenterer deres drømme i Paris, mens en stribe designere fra det alternative modeunivers, blandt andre Barbara i Gongini, har været udfordret af tidens økonomiske realiteter.

Det havde en effekt på sammensætningen af modeugens showserie, som var domineret af realistiske mærker.

Derfor hvilede mange håbefulde øjne på Cecilie Bahnsen. Den stilsikre 34-årige modekunstner afsøger et romantisk univers, hvor man både kan være goth og bære forfinede kjoler i babydollfacon.

Hendes force er detaljeret håndværk, der kræver, at man kommer helt tæt på. På afstand kan en Bahnsen-kjole ligne noget sort stof, der strutter, men broderier, quiltning, afstivninger og kombinationer af materialer vokser frem, når man nærmer sig.