Seks hjerter: Musiker fra Fyn overgår alt og alle i klassisk musiks sololand

Det er sjovt med musik. Bachs seks suiter for solocello, for eksempel. Som så mange andre hørte jeg dem første gang med den legendariske katalanske cellist Pablo Casals og blev overrumplet. Jeg sled lp’en tynd, og navnet Pablo Casals mejslede sig ind i min hjerne ved siden af Pablo Picasso.

Siden hører man flere indspilninger, og musikken åbner sig på overraskende måder. Hvis man er frisk på at flytte sig som lytter og ændre synspunkt, er der uventede dybder at udforske, og gennem årene har jeg hørt suiterne spillet af et væld af dygtige cellister. På mange andre og mindst lige så gode måder.

Er disse suiter i virkeligheden skrevet som tekniske etuder for celloen? Måske. De bliver i hvert fald vanskeligere en efter en. Er de skrevet til at blive spillet i koncertsale? Helt sikkert ikke. Bach arbejdede ved et privat fyrstehof, da han skrev dem i 1720’erne, og i virkeligheden er man måske lidt af en lurer, hvis man lytter til denne musik. For hvem siger, suiterne overhovedet er beregnet på at blive hørt af andre end den cellist, der slider med at få dem på plads?

Men slider, det gør cellisterne. Solosuiterne er deres bibel, ligesom Bachs ’Das wohltemperierte Clavier’ er pianisternes, og med slid kommer – for nogle, i hvert fald – mesterskab. Den tyske cellist Alban Gerhardt er fuld af beskedenhed i forordet til sin nye indspilning af dem, som han kalder »snapshots«. Han afviser, at hans bud kan kaldes definitive. Men den måde, det lykkes ham at balancere mellem uegoistisk fortolkning, frisk flugt og rolig frasering på, gør hans album til en gennemført fremragende præstation.











J.S. Bach: Cellosuiter.Alban Gerhardt (Cello). Hyperion.

Suiterne – som består af forskellig slags gammeldags dansemusik, Bach har stiliseret – leveres uden pres, og Gerhardt synes næsten at gå i et med noderne. Jo mere jeg lytter til hans fokuserede lethed, jo gladere bliver jeg for denne indspilning.

Amerikaner med jumbo

Bachs solosuiter er cellisternes bibel, men de kan ikke have dem i fred. Celloens lillesøster bratschen er stemt netop en oktav højere end celloen, så de kan også spille dem.

Der eksisterer i omegnen af 20 af den slags indspilninger af Bachs solosuiter, og bratschisterne har noget at hænge deres hat på. I hvert fald den sjette og sværeste af suiterne er nemlig ikke skrevet for en almindelig cello. Den egner sig bedst til at blive spillet enten på den ret sjældne piccolocello eller på en meget stor, jumboagtig bratsch med fem strenge.











J.S. Bach: Cellosuiter.Kim Kashkashian (Bratsch). ECM.

En af verdens førende på bratsch er amerikaneren Kim Kashkashian, som har spillet med både violinstjernen Gidon Kremer og Wienerfilharmonikerne, og selvfølgelig har hun villet give sit bud på suiterne. Kashkashian mikser dem, så den didaktisk-progressive rækkefølge går fløjten. I stedet kommer suiterne til at tale sammen og komplementere hinanden. Og så maser hun på. Væk er Gerhardts lethed. Her kommer en solist, der indtager en scene og forlanger et publikum. Det er muligvis ikke i musikkens ånd. Men det er varmt, velklingende og overbevisende gjort.

Kim Kashkashian tilfører musikken en en akut følsomhed med sit bevægelige og træfsikre spil. Selv den ’nemme’ første suite i G-dur tager sig en vild springtur hen over marker og høje i det indledende præludium, og når Bach noterer dansetypen ’Courante’, farer der en djævel i Kashkashian.