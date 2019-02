Resterne af Queen åbner det værtsløse oscarshow

Det bliver en Queen-mættet aften for tv-seere verden over og gæsterne i Dolby Theater i Hollywood, når årets oscarpriser på søndag skal uddeles.

Ikke alene er den biografiske storfilm om bandet, ’Bohemian Rhapsody’, nomineret til fem priser.

Resterne af den britiske 70’er-gruppe åbner også aftenen på scenen.

Det skriver musikmediet Pitchfork.

Queens forsanger, Freddie Mercury, døde i 1991, så det bliver af gode grunde ikke ham, der står i spidsen for bandet. I stedet synger amerikanske Adam Lambert, der siden 2011 har optrådt sammen med Queens oprindelige trommeslager, Roger Taylor, og guitarist, Brian May, under navnet Queen + Adam Lambert.

For første gang siden 1989 har oscarshowet ikke en vært. Egentlig var komikeren Kevin Hart udpeget, men efter at været blevet kritiseret for ’ufølsomme’ kommentarer over for homoseksuelle på Twitter, frasagde hans sig æren. I år kommer showet til gengæld til at bestå af en lang række musikalske indslag.

Det er allerede bekræftet, at Lady Gaga og Bradley Cooper møder op og synger nummeret ’Shallow’ fra filmen ’A Star Is Born’. Det samme gælder Gillian Welch og David Rawlings, som fremfører ’When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’ fra Coen-brødrenes seneste film, ’The Ballad of Buster Scruggs’.

Jennifer Hudson synger ’I’ll Fight’ fra filmen ’RBG’ om højesteretsdommeren Ruth Bader Ginsburg, der højt oppe i alderen er blevet et ikon i popkulturen.

En særlig ’surprise special guest’ fremfører ifølge Pitchfork ’The Place Where Lost Things Go’ fra ’Mary Poppins Returns’, og så arbejder oscarfolkene på at få Kendrick Lamar og SZA til at spille deres hit fra superheltefilmen ’Black Panther’, ’All the Stars’, men den aftale er endnu ikke bekræftet.

Queen-filmen ’Bohemian Rhapsody’ er nomineret til en Oscar i kategorierne bedste film, bedste lydredigering, bedste lydmix og bedste klipning. Rami Malek, der spiller hovedrollen som Freddie Mercury, er nomineret som bedste skuespiller.

Oscarshowet kan følges i flimmeren natten mellem søndag og mandag.