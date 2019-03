Efter tredje sæson: Fem gode grunde til, at ’Bedrag III’ blev sådan en succes

FOR ABONNENTER

Begejstringen var til at overskue, da anden sæson af den ambitiøse serie ’Bedrag’ lukkede dramatisk ned med død, nedtur og svigt. Publikum stemte med fødderne og ville hellere se noget andet. Og anmelderne var enige om, at serien skulle ses som et udtryk for, at DR’s ellers så roste og visionære departement for tv-drama var gået sukkerkold og havde mistet det magiske touch. Undertegnede skrev dengang: »i det store hele må man sige, at ’Bedrag II’ vil gå over i tv-historien som en bagatel, et ambitiøst, men fejlslagent forsøg på at producere kapitalismekritisk underholdning«, og bestræbelserne blev takseret til beskedne tre hjerter.