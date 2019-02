Barenboim er ikke alene: Her er seks dirigenter, der gennem tiden har opført sig som diktatorer

Stjernedirigenten Daniel Barenboim har fået problemer, fordi det er kommet ud, at han har et voldsomt og urimeligt temperament. Men han er ikke enestående tilfælde.

1. Arturo Toscanini

Foto: Ap/Ritzau Scanpix

Arturo Toscanini (1867-1957) var prototypen på den arrige dirigent, der kan finde på at smide ting efter musikere, han ikke syntes præsterede efter evne – eller ligefrem slå. Han var forgudet og frygtet. Han var også kendt for sin åbne modstand mod Mussolini i hjemlandet og nazismen.

2. George Szell

Foto: Library of Congress

George Szell (1897-1970) var den ungarskfødte chef for provinsorkestret Cleveland Orchestra, som han gjorde til et af verdens allermest eksklusive. Alt lød som svøbt i varme og empati, men Szell var legendarisk blandt musikere for sit iltre temperament og sin nedrighed.

3. Christian Thielemann

Foto: Ronald Zak/Ritzau Scanpix

Christian Thielemann (f. 1959), tysk chefdirigent for Staatskapelle Dresden og Påskefestspillene i Salzburg, er kendt for sine sympatier med den ret yderligtgående tyske højrefløj og hader, hvad han kalder ’politisk korrekthed’. I 2015 valgte musikerne i Berlinerfilharmonikerne ham med omhu ikke til deres nye chef.

4. Sergiu Celebidache

Foto: Morten Langkilde

Sergiu Celebidache (1912-96) var rumænskfødt og i Danmark især kendt for sit nære – og knubbede – forhold til dem, vi i dag kalder DR SymfoniOrkestret. Han var ikonisk med sit store hvide dirigenthår og sin atletiske stil på dirigentpodiet – og for at råbe og skrige ad sine musikere.

5. Reinhard Göbel

Foto: Wolf Silveri

Reinhard Göbel (f. 1952) er tysk chefdirigent for Musica Antiqua Köln og berømt for at være en af fornyerne af den måde, man opfører barokmusik på, mere vitalt og transparent. Han har dirigeret et par koncerter og forestillinger i København, bl.a. Händels ’Xerxes’ på Det Kgl. Teater i 90’ere, og er kendt for at være svær at komme ud af det med.

6. Daniel Barenboim

Foto: Michael Probst/Ritzau Scanpix

Daniel Barenboim (f. 1942) var født i Buenos Aires, men er verdensborger om nogen. Han bliver rost for sit store politiske og humanistiske engagement, men er på det seneste kommet i uføre, i takt med at historierne om hans ukærlige behandling af orkestermedlemmer i Staatskapelle Berlin, som han er dirigent for på livstid, er lækket til pressen.