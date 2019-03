Tillykke, gamle tøs: Nu har Barbie fået botox og silikone

I dag, lørdag 9. marts 2019, er det præcis 60 år siden, at den første Barbiedukke kunne købes. Det er vist ikke for meget at sige, at verden gennem alle årene er gået meget op i Barbies udseende. Og her er så Politikens tegner Roald Als’ bud på en 60-årig Barbie – selvfølgelig med botox og silikone. Samt syv hurtige facts om hende.

Tegning:: Roald Als

1Fulde navn:Barbara (’Barbie’) Millicent Roberts, opkaldt efter skaberen Ruth Handlers datter, Barbara.

2Antal: Man gætter på, at der i alt er blevet solgt over 1 milliard Barbie-dukker på verdensplan.

3Højde: Cirka 26 centimeter

4Hårfarve: Barbie blev skabt som både brunette og blondine. Flest ville have hende med lyst hår, så hun er mest kendt som blondine.

5Familie: Barbie har gennem årene haft adskillige familiemedlemmer. Mest kendt er nok lillesøsteren Skipper.

6Kæreste: Ken eller Kenneth Sean Carson, som hans fulde navn er, har været Barbies kæreste gennem næsten alle årene.

7Pris: En typisk Barbiedukke koster i dag et par hundrede kroner alt efter model og tilbehør. På auktioner bliver sjældne dukker handlet for helt op til sekscifrede beløb. Og der har sågar været en model, der iklædt ægte smykker blev solgt for et syvcifret beløb.

Kilder: Børneavisen, Mashable m.fl.