Google og dansk designpris udstiller opfindelser, der er med til at løse menneskehedens problemer

Siden 2001 er den danske designpris Index Design Award blevet uddelt for opfindelser, der er designet til at løse problemer. Nu bliver de udstillet digitalt i samarbejde med Google.

I 2005 var det et sugerør, der vandt den internationalt anerkendte danske designpris Index: Award.

Ikke et hvilket som helt tilfældigt sugerør, men et, der kan redde liv.

LifeStraw hedder sugerøret, det er omkring 10 centimeter langt og fyldt med filtre. Med sugerøret kan folk, der bor i områder uden rent drikkevand, selv producere det. De kan drikke af en vandpyt eller en flod uden at blive syge af det.

Sugerøret er et eksempel på industrielt design, der er tænkt så godt, at det er blevet tildelt en Index: Award. LifeStraw var det første produkt, der fik en pris af non-profit-organisationen Index: Design to Improve Life, der har til formål at styrke design, der gavner menneskeliv verden over.

Prisen bliver uddelt hvert andet år, og siden sugerøret har blandt andet en computer til under 100 dollars tiltænkt den tredje verden, en platform til mikrolån og Teslas batteri til lagring af solcelleenergi modtaget prisen.

I 2007 fik 100-dollars computeren en Index: Award. Computeren kan lades op med håndsving og tåle voldsom behandling. Tanken var, at flere børn i verden skulle have adgang til digital teknologi.

Nu har Index og Google indgået et samarbejde, så de forskellige produkter og deres historier i højere grad kan udbredes i verden – en webproduktion, Google og Index selv beskriver som en udstilling. Under navnet ’Once Upon a Try’ viser Google en samling på mere end 400 webproduktioner, hvor man blandt andet kan gå tur på den internationale rumstation eller i partikelacceleratoren i Cern.

Index skal fremstille i alt 13 webproduktioner sammen med Google. Den første er foruden samlingen af Index: Awards en samling apps, der kan forbedre folks liv. Det drejer sig eksempelvis om Be My Eyes, hvor frivillige kan hjælpe blinde til at se, Refunite, der er verdens største database over savnede mennesker, og spillet Half the Sky, som hjælper med at sætte fokus på pigers rettigheder.

Appen Half the Sky lader piger verden over spille computerspil, samtidig med at de bliver gjort opmærksom på kvinders rettigheder.

»Vi inviterer alle til at deltage i den første fase af en online museumssamling, som hylder innovation og videnskab. Gennem inspirerende og nogle gange overraskende historier fra over 100 partnere, kan man udforske opfindelser og opdagelser, som har formet vores verden. Once Upon a Try handler om at gøre det første forsøg, få en idé, at begive sig ud på en rejse for at opfylde en drøm, og vi håber, at det vil give folk det ekstra boost til at finde deres helt eget eureka-øjeblik«, siger Amit Sood, leder af Google Arts & Culture, i en pressemeddelelse.