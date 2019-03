Ny direktør vil ændre Kvindemuseets navn: »I hører fra mig«

Det er landets eneste museum for kønnenes historie, og man skal ikke tage fejl af navnet: Kvindemuseet er for alle køn, siger nyudpeget leder.

Der er stadig ikke ligeberettigelse, og det er ikke utidssvarende at have et Kvindemuseum. Men museet vil i de kommende år blive drejet mere i retning af et museum for alle køns historie.

Det siger den nyudpegede direktør for Kvindemuseet, 35-årige Julie Rokkjær Birch, der har været museumsinspektør på Kvindemuseet siden 2014.

»Kvindemuseet er vigtigere end nogensinde. Det går ikke kun fremad, og i så kaotisk en tid, vi lever i, er det vigtigt, at der er nogen, som kan kvalificere kønsdebatten og have perspektivet med ligestillingens historie præsent. Ligestilling er ikke noget, man må tage for givet«.

Der er de, der vil mene, at et land som Danmark har ligestilling?

»Det har vi ikke. Tag emner som løn, barsel og partnervold. Kvinder får lavest løn, går på barsel og rammes hårdest af vold. I 2006 lå Danmark nummer 6 på World Economic Forums opgørelse over landenes forskelsbehandling. Nu er vi nede på en 14.plads«.

Julie Rokkjær Birch understreger, at der også er forskelsbehandling af mænd:

»Kvindemuseet fortæller ikke kun om forskelsbehandling af kvinder. Mænd ligger i toppen af hierarkiet, men mænd ligger også i den ekstreme bund: Når det går skidt for mænd, går det rigtig skidt. De ender oftere end kvinder som hjemløse og med misbrug, og der er flere mænd end kvinder, der begår selvmord«, siger hun.

»Der forskes mindre i mænds ligestilling, og mænd har heller ikke det store frirum til at definere deres rolle som mænd. De skal ikke træde meget ved siden af, før de hører den her om ikke at være »en rigtig mand«. Billedet er enormt konservativt, hvor kvinderollen har været under udvikling«.

Hvordan skal andre køn vide, at I også er for dem, når I hedder Kvindemuseet?

»Der er en historie bag Kvindemuseets navn: Det kommer af en græsrodsbevægelse. Men museet har altid handlet om relationen mellem kønnene, og i 2016 skiftede vores ansvarsområde, så vi nu skal fortælle kønnenes kulturhistorie. Og er der noget sted, hvor du kan fordybe dig i dit køn, om du er mand, kvinde, trans eller hvad ved jeg, er det på Kvindemuseet. Ligestilling er for alle«.

Kvindemuseets ansatte hører tit mænd brokke sig over, at der ikke er et mandemuseum:

»Jeg har tre svar til dem. For det første er rigtig mange museer mandemuseer: De fortæller om mænds bedrifter. For det andet er bedste mulighed for at få noget at vide om mandekøn og manderoller på Kvindemuseet. Og for det tredje: Hvis du stadig ikke er tilfreds, må du lave dit eget museum«.

Kvindemuseet er landets eneste af sin art. Hvor vil du dreje museet hen som ny leder?

»Når folk taler om, at der allerede er ligestilling, vil jeg gerne være hende den irriterende, der vil blive ved at prøve på at få folk til at tage andre briller på og tale anderledes om kønnene. Vi skal også gøre op med ordet ’kamp’, for der er frihed og rettigheder nok til alle«, siger Julie Rokkjær Birch.

»Jeg vil gerne sætte museet på verdenskortet som et sted, der ikke bare kvalificerer kønsdebatten med viden, oplevelser og historie om kønnene, men som også skubber til udviklingen og aktiverer«.

Hvordan aktivere?

»Som for eksempel i morgen den 8. marts, hvor vi arrangerer Equality March, ligestillingsmarch, som vi har gjort tidligere år med op til 1.500 mænd og kvinder og transpersoner og Pride-folk i en demonstration gennem Aarhus«.

Skal I ikke ændre navnet Kvindemuseet, når I vil være for alle?

»Det kommer vi til. I hører fra mig« ...

Julie Birch Rokkjær tiltræder symbolsk på kvindernes kampdag. Hun har en faglig baggrund i Nordisk sprog, litteratur og kunsthistorie og har tidligere arbejdet på SkovgaardMuseet i Viborg og Skagens Museum.