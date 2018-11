Ny udstilling: Engang var onani den direkte vej til ensomhed og et forstemt sindelag

Da storken blev aflivet

Omkring 1900-tallets begyndelse opstod en voksende forståelse for, at det måske var bedre at give børn besked om forplantningen, og på et landsdækkende skolemøde i Fredericia i 1905 blev storken aflivet. Sådan fremstillede i hvert fald satirebladet Blæksprutten mødet, hvor man for førte gang hørte lærere fortælle, hvordan børn kunne få den nødvendige viden gennem omskrivninger med bestøvede valmuer og gydende torsk. Helst ikke pattedyr »og da slet ikke hunde«, som Anna Svenning siger.

Også pigers seksualitet kom på banen. I 1890 skrev læge Edith Pasteur, at piger ikke bør sove sammen, og at det er uklogt at give dem »hidsende spiser«. Det, børnene måtte vide, handlede dog stadig om familiens videreførelse, og da feministen Jo Jakobsen i 1932 sendte spørgeskemaer ud til københavnske læger om det kontroversielle emne abort, anbefalede Lægeforeningen sine medlemmer ikke at svare.

Det svarede hun på med en hjemmelavet sang på melodi af »Et barn er født i Betlehem«:

»Når sædens celler iler frem, iler frem ...«, begyndte den poetiske protest.

Omstridt seksualundervisning

Obligatorisk seksualundervisning var omstridt langt op i det 20. århundrede. Det københavnske skolevæsen indførte obligatorisk seksualundervisning i 1945, men prævention skulle behandles kortfattet, fremgik det: Hvis børnene fik for megen viden, blev de måske fristet til sex før ægteskabet.

Med et stigende antal unge graviditeter op gennem 1950’erne og 60’erne udsendte Undervisningsministeriet sin første lærervejledning i seksualundervisning, og i 1970 blev seksualundervisning for børn gjort obligatorisk i hele landet.

Dog med understregning af, at fotografisk materiale og vulgære udtryk var forbudt, og at man ikke burde vejlede i samlejeteknikker. Heller ikke lyst eller følelser var i højsædet. Den forsnævrede tilgang til sex bukkede under i tidens revolutionære stormvejr, der gav luft til lyst og fri sex.

På med dutten

Udstillingens aids-pjecer og ’på med dutten’-kampagner viser, hvordan den fri sex fik et tilbageslag i 1980’erne. Glæden vendte tilbage et årti senere, men det var også her, at Anna Svenning for første gang stødte på det ord, der fylder i nutidens #MeToo-debat: grænser. Ikke forstået som forbud og afholdenhed à la 1800-tallet. Nu betyder det at sætte sine egne grænser, respektere andres og tage hensyn, og #MeToo-debatten har sat det emne øverst på dagsordenen i nutidens seksualundervisning.

Det andet tidstypiske ord er mangfoldighed: