Marc Jacobs slås med Nirvana om ikonisk logo

Først lagde grungebandet sag an mod designeren i en twist om et happy face. Nu er modehuset kommet i offensiven.

Alle os, der var unge i 1990’erne, husker den, som var det i går: Den sorte T-shirt med småstenet smiley, der kækt stak sin tunge ud.

Siden december sidste år har logoet været midtpunkt i en bizar amerikansk juridisk twist mellem rettighedshaverne efter grungebandet Nirvana og modehuset Marc Jacobs. Nirvana anlagde rettighedssagen ved den føderale domstol i Californien, USA, og nu har modehuset krævet sagen afvist. Det skriver BBC.

Foto: Pr Foto

Der kan ikke herske tvivl om, at Marc Jacob er gået på strandhugst i Nirvana-universet. Foruden smileyen, som kun varierer ved øjenpartiet, indgår den i en kollektion med titlen ’Redux Grunge Collection, der forsøger at give grungebølgen en fashionabel renæssance ved også at referere til året ’1993’.

Men i retsdokumenterne, som BBC citerer fra, argumenterer advokaterne for Marc Jacobs for, at Nirvana LLC (som tæller bandets trommeslager Dave Grohl og basist Krist Novoselic) ikke selv er rettighedshaver til dette smiley face. Advokaterne påpeger desuden, at Marc Jacobs har undladt at kopiere afgørende elementer i Nirvana-logoet. Og at der »ikke er nogen tydelig lighed« mellem bandets og designerens logoer.

For øvrigt - argumenterer advokaterne - har enken efter Kurt Cobain, Courtney Love, og parrets datter Frances Bean, sagt god for grunge-kollektionen.

»Som venner af brandet har Ms. Love og Ms. Cobain deltaget i fejringen af kollektionen«, skriver advokaterne i retsdokumenterne ifølge BBC.

Og sluttelig påpeger advokaterne for Marc Jacobs, hersker der usikkerhed om, hvorvidt Kurt Cobain, der tog sit eget liv 5. april 1994 og rystede en hel generation, overhovedet lod rettighederne overgå til Nirvana LLC.

Det var angiveligt Cobain selv, der tegnede den udsyrede smiley.