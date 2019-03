DR-redaktør afviser, at Michael Jackson-dokumentar er et ensidigt partsindlæg: »Filmen har ikke som mål at afsige dom over nogen«

Dokumentaren ’Leaving Neverland’, der omhandler Michael Jacksons angivelige sexmisbrug af mindreårige, har mødt stor kritik for at være for ensidig. Det er dog ikke et problem ifølge DR’s dokumentarchef, da seerne »selv kunne bedømme de to medvirkendes vidnesbyrd i filmen«.

DR-redaktør afviser, at Michael Jackson-dokumentar er et ensidigt partsindlæg:

Popkongen Michael Jacksons eftermæle er uomtvisteligt blevet sværtet, efter den fire timer lange dokumentar ’Leaving Neverland’ er blevet vist verden over.

I dokumentaren fortæller de to mænd Wade Robson og James Safechuck om det tætte forhold, de som børn havde til Michael Jackson, der dengang var i trediverne, og anklager ham for at have misbrugt dem seksuelt, fra de var henholdsvis 7 og 11 år gamle.

Filmen er gået verden rundt, instruktøren henter roser og hæder på filmfestivaler, og i Politikens femhjertede anmeldelse kalder anmelderen det en »dokumentarfilm, som gør sit bedste for ikke at efterlade tvivl om, at det musikalske geni, excentriske menneske og skadede barn Michael Jackson også var en klassisk pædofil predator«.

Men ’Leaving Neverland’ bliver også kritiseret for at være et ensidigt partsindlæg, der ikke går kritisk til de angivelige ofre. En i stort omfang delt artikel fra Forbes belyser andre sider af sagen, der hæmmer de to påståede ofres troværdighed. Som f.eks. at Robson og Safechuck i 2017 tabte en retssag mod Michael Jackson Estate, hvor de sagsøgte boet for 1,5 milliarder dollars.

Filmen kritiseres også for, at det kun er Safechuck og Robson, samt deres familier, der bliver interviewet direkte. Instruktør Dan Reed kritiseres for ikke at gå kritisk nok til kildernes påstande, og at filmen entydigt konkluderer, at Jackson var en pædofil overgrebsmand, uden at have nogle konkrete beviser ud over kildernes udsagn.

DR har købt rettighederne til dokumentaren, der med det samme blev en seersucces. Siden 8. marts har filmens to dele ligget tilgængelige på DR’s hjemmeside, og per 13. marts har 362.000 personer streamet første del, mens 259.000 har streamet nummer to. Det gør dokumentaren til det mest streamede indhold på DRTV i marts. Derudover fulgte 195.000 seere med, da første del blev vist på DR 2 i tirsdags. Anden og sidste del af serien sendes tirsdag 19. marts.

Ifølge en talsperson for den danske Michael Jackson-fanklub Moo-Walkers, Christina Madsen, er det kritisabelt, at DR viser dokumentaren, uden at de belyser begge siger af sagen.

»De har efter min mening klokkeklart brudt presseetikken, fordi filmen kun viser den ene side, som ifølge Dan Reeds (instruktøren, red.) egne udsagn kun er den ene side af sagen, hvor han undlader alt, der kunne komplicere historien, han ønsker at fortælle. Så er det DR’s ansvar at være kildekritiske og undersøge dens troværdighed, samt undersøge den anden side af sagen og give balanceret mulighed for modsvar. Det er netop det, presseetik handler om«, siger Christina Madsen.

Hun mener, DR skulle have undladt at vise dokumentaren, indtil de havde efterprøvet filmens anklager.

»De kunne have interviewet Michael Jackson Estate, der er part i milliard-retssagen anlagt af filmens kilder. De kunne have interviewet Jacksons niece, Brandi Jackson, der gennem syv år var Wade Robsons kæreste, mens han angiveligt var underlagt sexmisbruget, og undersøgt de sidste seks års retsdokumenter, der ligger offentligt tilgængeligt, hvor det er tydeligt, at kilderne har ændret historie flere gange og sågar er fanget i at lyve under ed om denne sag. Der er masser af muligheder. Når jeg kan gøre det som privatperson, så kan DR med deres kæmpe maskineri simpelthen også gøre det«, siger Christina Madsen.