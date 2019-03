Studerende: Ensporet mediedækning af Jackson-dokumentar beviser, at vi alt for let dømmer udenfor retssalen

Jackson har med sin barnagtige og naive persona været et nemt bytte for både medier og privatpersoner at drage økonomisk nytte af i årtier.

I dokumentaren ’Leaving Neverland’ følger vi to mænds detaljerede og smertelige beskrivelser af systematiske krænkelser. Men skal vi være mere kritiske overfor anklager, der dækkes som reelle begivenheder i medierne, selvom retssystemet har erklæret dem ugyldige? Den fire timer lange ’Leaving Neverland’-dokumentar, der havde premiere på DRTV 8. marts, præsenterer Michael Jackson som en luret pædofil under et uskyldigt ydre. Sjældent bliver der sat spørgsmålstegn ved de to anklagere Wade Robson og James Safechucks egen troværdighed i mainstreammedierne. Faktisk diskuteres gyldigheden af deres udsagn slet ikke. I stedet går debatten allerede på, hvorvidt vi kan tillade os at spille Michael Jacksons musik.

Jackson har med sin barnagtige og naive persona været et nemt bytte for både medier og privatpersoner at drage økonomisk nytte af i årtier. For mange er det umuligt at sætte sig ind i, at en voksen mand kan lege som en 5-årig og tilbringe tid med andre folks børn. Og netop disse antagelser bliver udnyttet i Leaving Neverland, der ikke kun skildrer verdensstjernen som pædofil, men også angiver det at være anderledes som direkte belæg for grænsesøgende og kriminel adfærd.

Michael Jackson er et monster. En sexforbryder. I hvert fald ifølge den ene af dokumentarens to anklagere Wade Robson, der førhen støttede Jackson i de i alt to retssager, der blev afgjort ved den amerikanske domstol i henholdsvis 1993 og 2005.

Jackson blev erklæret ikke-skyldig i alle anklagepunkter, da man ikke fandt et eneste bevis under flere uanmeldte ransagninger af Jacksons computere og ejendomme. En 300 sider lang FBI-analyse af et omfattende efterforskningsforløb i 2005 indikerede desuden, at anklagerne var falske. Da Michael Jackson døde i 2009, var den dengang 27-årige Wade Robson hurtigt klar med en lidt anden beskrivelse af Jackson end den, han angiver i Leaving Neverland.

»Han (Michael Jackson red.) er grunden til at jeg danser, grunden til at jeg laver musik og en af hovedårsagerne til, at jeg tror på det gode i mennesket. Han har været min tætte ven i 20 år«, sagde Wade Robson i 2009. Wade Robsons nære forhold til Jackson-familien tog en drejning i 2011, da MJ Estate ikke gav ham drømmejobbet i et Cirque du Soleil projekt, der skulle hylde Jacksons musik. Skuffelsen var stor for Robson, der selv i en årrække datede Michael Jacksons niece og jævnligt deltog i familiens arrangementer op gennem 90’erne og 00’erne.

Først i 2012 gik det op for Wade Robson, at han var blevet misbrugt seksuelt af Michael Jackson. Året efter valgte han at sagsøge Jackson Estate for 1,5 milliarder dollars sammen med dokumentarens anden halvdel James Safechuck. De to indledte dog ikke retssagen sammen i første omgang. Ifølge Safechuck er det nemlig først, da Wade Robson lægger sag an i 2013, at han selv indser, at han blev misbrugt i slut 80’erne. Der er altså tale om flere årtiers reaktionsforsinkelse hos begge mænd. Sundance Filmfestivalens fokus og sats på ’Leaving Neverland’ som et af hovedvisningerne frem for dokumentarer med velbegrundede anklager som ’Untouchable’ om Harvey Weinsteins forbrydelser, afspejler en branche, der er villig til at gå på kompromis med retslig dokumentation i et forsøg på at fortælle den sensationelle chokhistorie.

Resultatet er desværre ofte ukritiske skildringer, og ’Leaving Neverland’ er ingen undtagelse. Her er det op til den enkelte at vurdere, om man vil tro på udsagnene eller bruge ti minutter på at researche dem, inden man smider Thriller-albummet i skraldespanden.