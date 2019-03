Direktøren for filmgiganten Warner Bros. træder tilbage efter sexskandale

Kevin Tsujihara forlader posten som øverste chef for film- og tv-giganten Warner Bros. på grund af interne undersøgelser om hans forhold til skuespillerinden Charlotte Kirk.

Det skriver flere udenlandske medier.

Egentlig så det ud til, at Tsujihara gik fri. Til trods for, at der havde været et par historier om det seksuelle forhold til den unge skuespillerinde med løfter om roller i film og serier, var Warner Bros. nye ejere AT&T i gang med at forfremme ham til også at være leder for al børneindhold i hele virksomheden. WarnerMedia ejer ud over Warner Bros. også HBO, Cartoon Network, CNN og en lang række andre tv-kanaler over hele verden.

Efter at The Hollywood Reporter tidligere på måneden afslørede en lang række beskeder mellem Warner-bossen og Charlotte Kirk, er det dog nu endt med, at han trækker sig tilbage.

Kirk klager ikke

Beskederne, som det amerikanske medie lægger frem, lader meget liden tvivl om, at der har været et seksuelt forhold mellem Tsujihara og Kirk.

Og at Tsujihara højst sandsynligt har medvirket til, at Charlotte Kirk er kommet til en række castings, hvorfra hun blandt andet har fået en mindre rolle i filmen ’Ocean’s 8’.

Charlotte Kirk understreger over for The Hollywood Reporter, at hun ikke har noget imod Kevin Tsujihara eller deres seksuelle relation i dag.

I strid med forventninger

John Stankey, der er chef for hele WarnerMedia, udtalte i går, at Tsujiharas opførsel stadig er i strid med de forventninger, der er til en leder i hans position, og at det kan have betydning for firmaets arbejde fremover.

I et memo til sine kollegaer skrev Kevin Tsujihara i mandags, at det står ham klart, at selv om han måske har været med til at gøre Warner Bros. til en ledende gigant i branchen, vil hans lederskab være en »distraktion og en forhindring for firmaets fortsatte succes«.

Hvem der overtager posten er endnu uvist.