Det Kgl. Teater gennemfører Michael Jackson-show trods alvorlige anklager

Hvis man som enhver trofast Politiken-læser pligtskyldigt læste sig igennem sidste søndags kultursektion, kunne man på side 29 se en helsidesannonce med en velkendt skikkelse midt på siden iklædt fedorahat, glimmerjakke og med slangekrøller.

Det var selveste Michael Jackson. Eller i hvert fald en skuespiller, der laver sin bedste Michael Jackson-imitation.

I annoncen kunne man læse, at Det Kgl. Teater til januar næste år opfører Michael Jackson-musicalen ’Thriller Live’, et hyldestshow »der er Michael Jackson værdigt«, som det fremgår af beskrivelsen,

Showet og skuespillerne bliver importeret fra London, hvor det kører på 11. år og er set af mere end fire millioner mennesker.

Men har man fulgt bare en lille smule med i medier og den offentlige debat den seneste måned, er det nærliggende at tænke, at det muligvis er århundredets dårligste timing at reklamere for et hyldestshow til The King of Pop netop nu.

Lignende show aflyst

I dokumentarfilmen ’Leaving Neverland’ fortæller de to mænd Wade Robson og James Safechuck detaljeret om, hvordan Michael Jackson angiveligt misbrugte dem seksuelt, fra de var 7 og 11 år gamle, og Michael Jackson selv var i 30’erne.

Michael Jackson døde i 2009 som en frikendt mand, men ’Leaving Neverland’s detaljerede påstande og anklager om det seksuelle misbrug har fået talrige institutioner til at tage afstand fra ham.

For eksempel vil radiostationer i Canada, Australien og New Zealand ikke længere spille hans musik, og efter planen skulle en anden hyldestmusical, ’Michael Jacksons HIStory Show’ have spillet i fire irske byer i maj, men den australske sceneproduktion har netop aflyst den irske turné.

Men det er der altså ikke umiddelbart nogen chance for sker for opsætningen af ’Thriller Live’ på Det Kgl. Teater, oplyser teatrets kommunikationschef, Magnus Restofte, i en mail.

»Vi har fået en forespørgsel på leje af vores lokaler fra en ekstern virksomhed. Og da dato og indhold er i overensstemmelse vores virke og kommercielle strategi, så er forespørgslen blevet behandlet som alle andre kommercielle udlejninger på teatret«, oplyser han.

Magnus Restofte fortæller, at Det Kgl. Teater har mulighed for at bremse opsætningen af en forestilling, men at det aldrig er sket før, og at det heller ikke er noget, de har overvejet i forbindelse med ’Thriller Live’.

»Som vi kan forstå det, er opsætningen en hyldest til musikken og kunsten og ikke til eventuelle ulovlige handlinger, en kunstner har eller ikke har gjort. Mange kunstværker er jo igennem tiden kommet i stand via mærkelige eller ulovlige handlinger fra kunstnere (se bare det utal af gangster-rappere, der er dømt for mord og synger om det, for ikke at glemme komponisten Carlo Gesualdo da Venosa (1561 til 1613), der dræbte sin kone og hendes elsker, men hvis værker den dag i dag opsættes)«, skriver han og fortsætter:

»Når det er sagt, er det klart, at vi som institution har et ansvar og derfor selvfølgelig holder godt øje med, hvad der rammer vores scener, og hvorvidt det gør kunsten dagsordensættende eller blot har til hensigt at støde folk«.

’Thriller Live’ bliver efter planen opført 18. og 19. januar 2020 på Det Kgl. Teater og 20. januar på Odeon i Odense.