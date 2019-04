5 hjerter til stor kunstbog: Guldalderkunsten var langt vildere og mere dynamisk, end eftertiden har gjort den til

Det er en lang og langsommelig affære at læse sig igennem Charlotte Christensens nye bog om guldalderens visuelle kultur. Men til gengæld er der så mange godbidder at hente om det dynamiske tidspunkt, lige inden kunsten blev moderne, at det er værd at udfordre den 2019-agtige koncentrationsevne og holde fast.

Da jeg og mine medstuderende en blæsende sensommerdag i det herrens år 2000 havde første skoledag i en betonbarak på det dengang utrolig usexede KUA, var kunsthistorien mildt sagt et splittet fag.

Vi blev på den ene side mødt af de yngre undervisere, poststrukturalismens løver, som ville gøre op med historiens essentialismer, og som brølede: Er det hele ikke også bare en konstruktion?

På den anden side stod den gamle garde iført plisserede nederdele, opsat eller intet hår, støvede fløjlsjakker bevæbnet med diaskarruseller med kunsthistoriens allertungeste og mest klassiske skyts. Især en af disse undervisere fordømte vores generations manglende dannelse og præsenterede os for originale kilder på italiensk. Værsgo at læse – pronto! Pædagogisk anskuet mildest talt forvirrende.

Charlotte Christensen: Guldalderens Billedverden.Gyldendal. 408 sider, 300 kroner

Det er en lignende fornemmelse af spaltning, jeg sidder med efter med møje og besvær og en udfordret 2019-agtig koncentrationsevne, at have læst Charlotte Christensens vildt detaljerede, opremsende, navnefortættede og ekstremt informative godt 400 sider lange bogværk om den danske guldalder, ’Guldalderens billedverden’.

På den ene side er der med bogen tale om et opgør med en af de for den danske kunst helt centrale kunsthistoriske konstruktioner – guldalderen (som her defineres som årene 1810-48). På den anden side er det klassisk kunsthistorie, hvor informationer og data, årstal, biografisk snask og detaljer om kunstværkers proveniens i hobetal er hentet direkte op af de originale kilder og står så tæt skulder ved skulder, at historien om kunsten nogle steder sander helt til og bliver lidt af en ørkenvandring.

Wilhelm Bendz var elev af Eckersberg, og maleriet af den unge billedhugger Christen Christensen i færd med at modellere efter levende model i atelier er et af Bendz' kendteste værker. Wilhelm Bedz: 'En billedhugger arbejder efter levende model i sit atelier', 1837 Foto: Statens Museum for Kunst

Til gengæld er det sine steder en vildt fascinerende ørkenvandring disponeret med små skatte af mere eller mindre udfoldet information om datidens kunstliv og politiske enevældsvirkelighed med glemte kunstnerskaber, kvindelige blomstermalere (Christine Løvmand, Hanne Hellesen f.eks.), datidens teaterliv, orientalisme, koloniseringens indflydelse på kunsten og pengenes flow i datidens kunstmarked. Små og store godbidder hist og her.

Kunsten var som alt andet på det tidspunkt kongens, og det var i højeste grad adelen, som understøttede kunsten, ligesom kunstakademiet var (og i en eller anden underlig grad stadig er) et kongeligt anliggende. Men der var også f.eks. Kunstforeningen, der etableredes efter tysk forbillede i 1820’erne, og som »… ønskede at arrangere foredrag og udstillinger, at indkøbe kunstværker til bortlodning og endelig at afholde præmiekonkurrencer« – et opdrag om en kunstinstitution, som lyder både moderne, sjov og dynamisk.

Og det er egentlig kendetegnende for store dele af det portræt, Charlotte Christensen tegner af datidens kulturliv. Det var dynamisk og langt vildere og mere afprøvende, end eftertiden vil lade os vide – samtidig med at det også var småt, lokalt og kun forsøgsvis globalt i skala.

Hipt at være italiensk

Det var en megabegivenhed, når Charlottenborg (slottet, ikke kunsthallen, som først kommer til i 1880’erne) åbnede dørene for de årlige udstillinger, som ikke kun præsenterede det hotteste inden for kunsten, men også kunsthåndværk, teatermalerier og opfindelser som daguerreotypi, den teknologi, som var forløberen for den visuelle kulturs helt store accelerator, fotografiet, som lurede lige om hjørnet. Dertil kom en voksende forlystelsessyge for det mere og mere urbant orienterede københavnerfolk, som ville i forlystelsesparken med det italienskklingende navn, Tivoli.

Det hele hænger sammen: De danske kunstnere rejste hele tiden til Italien, og italiensk opera importeredes til Danmark og var for datiden hvad amerikansk Netflix er for samtiden. Bournonville ville til Napoli. Thorvaldsen kom hjem fra Rom og døde siddende på forreste parket i Det Kongelige Teater.

Slotte i hele landet blev fyldt op med det ene blomstermaleri og genrebillede efter det andet ofte forudbestilt af kongen, og noget kunst røg ind i kongens kunstkammer – forløberen for Statens Museum for Kunst –på Christiansborg Slot.