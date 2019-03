»Deutschland, Deutschland über Allen«: Rammstein skaber kontrovers med referencer til kz-fanger i ny video

De sniger sig ind på den romerske general Varus i Teutoburg-skoven i år 9 efter Kristus. De kæmper som ædle riddere i rustning for Preussen. Ja, faktisk når de også at optræde som kommunistiske partispidser i DDR, at deltage i historiske 1. maj-uroligheder, at berøre ikoner som Bismarck og Marx og at efterforske terroristerne fra Rote Armee Fraktion.

Men først og sidst står fire af dem klar ved galgen med løkken på skuldrene i kz-uniformer, en af dem med en gul jødestjerne på brystet, en anden med den rosa stjerne for homoseksuel, mens de to sidste bandmedlemmer er SS-officerer, klar til at give ordren om henrettelsen.

Bandet Rammstein springer rundt i 2.000 års tysk historie i den 9 minutter og 23 sekunder lange video til den nye single, ’Deutschland’. Den havde næppe udløst kontrovers, hvis det ikke var for den filmisk majestætisk drejede video.

Mange vil sikkert også studse over, at sanger Till Lindemann på et tidspunkt proklamerer: »Deutschland, Deutschland über Allen«. Det er chokerende tæt på ’de forbudte vers’ og den første linje – »Deutschland, Deutschland über Alles« – i den tyske nationalsang, ’Lied der Deutschen’, som ikke bruges ved officielle lejligheder.

Jøder protesterer

Endnu en gang har Rammstein formået at tilrane sig massiv opmærksomhed og raseri. Det gjorde gruppen sådan set allerede med en trailer for den kommende video og single tidligere i denne uge. De 30 sekunders sceneri fra kz-lejren var nok til, at formanden for Det Jødiske Centralråd, Josef Schuster, blandt mange andre fór i det virtuelle blækhus for at protestere:

»Talrige kunstnere har fortolket Schoah (det hebraiske udtryk for holocaust) på en værdifuld måde. Men den, som misbruger holocaust til marketingformål, handler forkasteligt og umoralsk«, skriver han med henvisning til Rammstein.

Han er ikke alene. Også staten Israels udenrigsministerium klager over videoen, som den jødiske historiker Michael Wolffsohn kalder »en form for ligskænding, fuldstændig uacceptabelt«.

De mange reaktioner er vel at mærke baseret på de 30 sekunder i traileren, for i både den lange sang og minifilmen gør Rammstein op med alle tilløb til tysk nationalisme og selvglæde. En entydig fædrelandskærlighed har ganske enkelt ikke gang på ben i et land med den historie.

»Deutschland mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen« –Tyskland, mit hjerte er i flammer, jeg vil elske og forbande dig«, synger Till Lindemann. Og konkluderer længere inde i sangen: »Du (übermächtig, überflüssig)/ Ich (Übermenschen, überdrüssig)« – Du er overvældende, overflødig, jeg er træt af overmennesker«.

Mens Tysklands kærlighed er »forbandelse og velsignelse«, erkender sangeren: »Min kærlighed kan jeg ikke give dig«.

Blitzkrieg

Det er langtfra første gang, Rammstein har skabt kontrovers i hjemlandet, ved at referere til nazistisk symbolik. Allerede på debutalbummet ’Herzleid’ fra 1995 var den gal. På coveret optrådte bandmedlemmerne med bar overkrop på en måde, som efter mange tyskeres opfattelse mindede om det gamle nazi-slogan ’Kraft durch Freude’ – styrke gennem glæde.