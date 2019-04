Fransk kunstner skabte spektakulært værk med Louvre-pyramiden: Det holdt én dag, så havde publikum trampet det op

Louvre-pyramiden fylder 30 år, og for at fejre det blev der i weekenden skabt et kæmpestort kunstværk omkring det. Men efter et kort øjebliks fascination var det væk.

Går du forbi det verdensberømte kunstmuseum Louvre i Paris, kan du normalt se toppen af en glaspyramide, der stiger op af jorden.

Men med det vildeste synsbedrag af et kunstværk fremstod Louvre-pyramiden i weekenden som en arkæologisk udgravning, hvor det ikke kun var toppen, man kunne se, men hele pyramiden.

Vil du se det?

Det kan du ikke.

For efter kun en enkelt dag, hvor imponerede gæster betragtede værket med fascinerede blikke, bristede illusionen, skriver Mashable.

400 frivillige havde brugt fire dage på at skabe kunstværket, som lørdag stod færdigt og klar til fejringen af 30-års dagen for den ikoniske glaspyramide.

Louvre blev bygget i det 12. århundrede og har tidligere været i kongeligt slot.

Louvre blev bygget i det 12. århundrede og har tidligere været i kongeligt slot. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Den franske gadekunstner, der går under initialerne JR, stod bag kunstværket, som ved hjælp af 2.000 stykker papir fordelt ud over 17.000 kvadratmeter fik det til at se ud, som om et hold arkæologer havde været i gang med hakke og skovl og gravet hele torvet op, og dér i dybet stod så en pyramide.

Og det spektakulære kunstværk tiltrak masser af gæster og opmærksomhed.

Kunstneren JR, 36 år, har tidligere sagt, at gaden er det største galleri i verden.

Kunstneren JR, 36 år, har tidligere sagt, at gaden er det største galleri i verden. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Men papircollagen kunne ikke holde til de mange passerende gæster. Når de gik hen over kunstværket, krøllede det sig sammen som karamelpapir, og mange valgte da også at tage et stykke souvenir med i lommen, og allerede søndag var værket derfor ikke andet end smuldret papir.

En skæbne, som kunstneren selv var forberedt på, da papir som bekendt ikke er verdens stærkeste materiale.

»Billedet er lige som livet flygtigt. Når først det er klæbet op, vil kunstværket leve sit eget liv«, skrev JR i et opslag på Twitter søndag.

»Solen udtørrer den tynde lim, og ved hvert skridt river folk stykker af det skrøbelige papir. Denne process handler om frivilliges deltagelse, besøgende og souvenirjægere«.

Come discover the Great Pyramid this weekend @MuseeLouvre pic.twitter.com/aHgwmx4d1a — JR (@JRart) March 30, 2019

På Twitter er de fleste begejstrede for kunstværket, men der er også skuffelse over værkets korte levetid.

»Dit projet var enestående, men lørdag eftermiddag var det meget svært at se noget, fordi det var ødelagt. Mange mennesker respekterede ikke stedet og dit arbejde. Det er ærgerligt«, lyder en af kommentarerne til JR’s opslag.

Kunstneren selv virker ikke så ærgerlig over kunstværkets kortvarige eksistens.

»Dette projekt handler også om tilstedeværelse og fravær, om virkelighed og minder, om ufuldstændighed«, lød det fra JR.

Louvre-pyramiden, der åbnede 30. marts 1989, er 21,6 meter høj og tegnet af den kinesiskamerikanske arkitekt I.M. Pei.

Og det er ikke første gang, JR laver opsigtvækkende kunst med pyramiden; i 2016 fik han den helt til at forsvinde ved hjælp af optisk illusion.