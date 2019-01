Gæsterne går 'apeshit': Beyoncé og Jay-Z sikrer Louvre titlen som verdens mest besøgte museum

Louvre er verdens mest besøgte museum. Og nu er det mere besøgt end nogensinde før.

I alt har 10,2 millioner mennesker slået vejen forbi det parisiske museum i 2018. Og det er et besøgstal, der slår alle eksisterende rekorder med en stigning på 25 procent. Sidst Louvre slog besøgsrekord var i 2012, hvor 9,7 millioner besøgte museet. Det skriver The Guardian.

Når Louvre har haft så stor succes i 2018, skyldes det især, at museet har formået at opretholde og øge tiltrækningskraften på unge mennesker. Mere end 50 procent af sidste års besøgende var under 30 år.

Beyoncé-videoen og åbningen af Louvre museum i Abu Dhabi sikrede, at der blev talt om Louvre i hele verden Jean-Luc Martinez, museumsdirektør på Louvre

Succesen med at tiltrække netop dén målgruppe kan i høj grad tilskrives Beyoncé og Jay-Z, hvis musikvideo er filmet på museet. Sådan lyder det fra Louvres museumsdirektør, Jean-Luc Martinez:

»Det er tydeligt, at 2018 var et usædvanligt år for Louvres internationale ry. Beyoncé-videoen og åbningen af Louvre museum i Abu Dhabi sikrede, at der blev talt om Louvre i hele verden«, siger han ifølge The Guardian til fransk radio.

Musikvideo giver fast udstilling et skub

Videoen, der blandt andet viser nogle af museets mest berømte værker såsom da Vincis ’Mona Lisa’ og Jacques-Louis Davids mesterværk ’Kejser Napoleon og kejserinde Josefines kroning’, er blevet set mere end 150 millioner gange på forskellige platforme.

Den er før blevet tolket som en kommentar til race, kolonialisme samt repræsentationen af magt i kunst. Louvre har på baggrund af musikvideoen lavet en speciel museumsguide, der har været med til at give museets faste udstilling et ekstra boost. Særligt blandt de unge.

Det høje besøgstal markerer også et skift i turisttilslutning i Paris. Siden terrorangrebene i 2015 har byen været ramt af en regulær turistflugt: Mange internationale gæster er blevet væk, mens antallet af skoleudflugter er blevet begrænset. Og det har man kunnet mærke på besøgstallene på Louvre.

Men nu er turisterne tilsyneladende på vej tilbage til byen, og sidste år var 3/4-dele af de besøgende på Louvre turister.